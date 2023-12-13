水果當正餐　女子脾胃出事花萬元醫治　中醫警告咁樣食水果仲傷身

食水果有助保持身體健康，但食得多反而有反效果。有內地女生表示，自小身體偏弱，加上愛吃水果，長久以往累積濕氣開始感覺不適，包括手腳冰冷，接受檢查包括抽了19支血，證實脾胃出現問題，身體激素分泌紊亂導致婦女疾病，中西醫結合才有所好轉，前後花了1萬多人民幣（約1.1萬港元）來調理身體，而中醫告誡「水果不要多吃」，尤其是剛從雪櫃取出來。女病人又提醒各位姐妹，吃水果不能減肥，最重要的是「均衡飲食不熬夜」。



撰文者展示相關求診收據。（微博圖片）

內地微博早前流傳帖文截圖和求診圖片，撰文者一開始強調「千萬別把水果當飯吃了，絕大部份水果都是濕寒很重的食物」。

樓主形容自己從小體質偏弱，而且愛吃水果，積壓很多濕氣，開始感覺不適。她接受各種檢查化驗，包括抽了19支血，形容「胳膊都抬不起來了」，證實有脾胃問題，愛吃水果習慣亦誘發身體激素分泌紊亂，導致婦女疾病和各種小問題，代謝功能減弱，阻礙血糖控制。

撰文者形容自己從小體質偏弱，而且愛吃水果。（示意圖/Getty Images）

中西醫結合治療時間不長，總共花費1萬多人民幣，當中中醫指出「水果不要多吃」，尤其是剛從雪櫃取出來，撰文者不吃水果後，「明顯感覺身體比之前好了一點點，沒有那種濕膩感」，而且手腳沒有以前般冰冷涼。

撰文者吃得太多水果，積壓很多濕氣，開始感覺不適。（示意圖/Getty Images）

撰文者再三強調「吃水果不減肥」，反而因有果糖，吃得多會增磅，而且肝臟要處理果糖，「也是很費肝的」，所以姐姐妹妹應該均衡飲食，盡量不要熬夜，「不要覺得今天沒什麼事，就不把健康當一回事，一旦確診什麼問題，求神告佛都於事無補了」。

（微博）