經期會傳染？研究揭「月經同步」有數得計　點解隔4個月又撞期？

你可能聽過這個浪漫的都市傳說，同住的室友或是家人間容易發生「月經同步」的狀況，曾有研究指出，事實上根據計算結果，會出現月經同步是因為「機率問題」。



【懶人包】4點了解「月經同步」原因及相關研究（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣婦產科醫生謝筱芸在臉書說明，一個完整的月經週期包含月經來潮、排卵，到黃體期，正常女性每次月經間隔24至35天，而真正「流血」的月經從3至7天不等。

謝筱芸解釋，假設月經週期每隔28天來一次，室友則為35天，當這個月經期同時開始，兩人周期有7天之差，下個月經期便會錯開一星期，下下個月會再錯開14天，愈差愈遠，但到第四個月又會同一天月經來潮，就出現所謂的「月經同步」。

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謝筱芸提到，女性週期實際上往往是不固定的，有時提早、有時延後，但都是常見的情況；再者，費洛蒙（pheromones）是生物釋放出體外的化學物質，人類是否存在費洛蒙至今也未有定論。醫生說明，五十年過去，大多數專家的共識「月經同步只是個迷思」，因此覺得跟好姐妹或好閨蜜常常月經同時來，可能只是機率問題而已。

謝筱芸補充，1971年的《Nature》（自然）期刊中，當時年僅24歲的心理學家Martha McClintock發表關於月經同步（Menstrual Synchrony）現象相關研究。當時的研究調查135名住在宿舍的女大學生，並記錄她們月經開始的時間；約分析8個月的月經週期，結果歸納同步性有所提高，也就是「月經週期同步化」的現象。

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謝筱芸指出，後來更提出月經同步是由2種相反的費洛蒙引起，一種會縮短週期、另一種則會延長週期。醫生說明，此後這種說法則引起許多學者爭論。不過，這個理論依舊大受歡迎，女性大眾也傾向相信「同住室友或姐妹的月經週期會越來越靠近。」

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