港車北上突破50萬輛次　促大灣區生活半徑擴大　自駕出行成風尚

央視報道，截至3月9日21時，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境的港車北上數量已突破50萬輛次。作為推進粵港澳大灣區建設、中央支持香港發展的重要舉措之一，港車北上自2023年7月1日正式實施以來，持單牌私家車自駕北上的香港居民數量持續上升。



據介紹，自「港車北上」政策實施以來，申請預約情況持續火熱。據邊檢部門統計，截至目前，完成港車北上邊檢備案的駕駛員已超過4.87萬人次，車輛已超過4.88萬輛次。經珠海口岸通行的港車北上月均增速超過58.17%。今年以來，港車北上數量月均達到9.89萬輛次。2月份，港車北上數量首次超過單月10萬輛次，較政策實施首月增長超過1490%。

港車北上突破50萬輛次。（央視新聞）

此外，每逢週末、節假日等，港人駕車北上已成為熱門風尚。據邊檢部門統計，今年週末及節假日期間，香港單牌車日均通行量達到0.54萬輛次，占口岸小汽車總量比例逾38% 。2月13日單日最高通行量達到8300輛次，刷新政策實施以來的歷史最高紀錄。

港車北上政策促進大灣區生活半徑不斷擴大。（央視新聞）

據悉，通關環境持續改善，預約機制不斷優化，港車北上令香港居民往來粵港兩地更加方便，生活半徑擴大，時空距離縮短，有力促進灣區車暢、人興、財旺融合發展態勢。