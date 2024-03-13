黃大仙現扒手？街坊稱險被偷銀包　天橋「擔遮男」扯背囊後咁講…

疑似「擔遮黨」？近日有網民發帖稱在黃大仙區險失錢包，指當日在行人天橋上突然感到背囊被拉扯，轉頭看去是1名撐黑傘、戴黑色口罩男子，對方聲稱發現其背囊打開了，之後就急步離開。當時天橋上並無旁人，事主懷疑對方是想偷銀包。事件引起網民熱議，有街坊聯想到早前黃大仙區有「擔遮黨」合作偷取途人財物，呼籲其他街坊小心，「估唔到嗰邊都有」、「就係用遮來遮掩」、「大家小心」。



有網民發帖稱在黃大仙區鳳德商場超級市場附近天橋險遭偷竊。（資料圖片）

有網民在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，表示日前在黃大仙區鳳德商場超級市場附近天橋險遭偷竊。他表示當時行經天橋，突然感到背囊被人拉扯了1下。他即時轉身看去，發現身後有1個「擔黑遮、戴黑口罩」的男子，於是詢問對方「咩事」。對方聲稱看到他的背囊打開了，之後就快速離去。

樓主指當時天橋上並無其他行人，「所以佢可以落手」。他懷疑對方是想「打荷包」，估計他是「傳說中喺呢頭搵食嗰個男人」，故發帖提醒街坊。

有網民建議將背囊放在身前，可以減少財物被偷機會。（示意圖）

樓主遭遇引起網民關注，有街坊表示「估唔到嗰邊都有，多謝分享，大家小心」。亦有網民推斷雨傘作用是遮掩盜竊過程，並建議他人將背囊放在身前，「對呀，就係用遮來遮掩。大家小心，背包我放前，肉酸都係咁話」、「我之前試過喺羅湖橋又係呢種情況，嗰時我個背囊孭喺後面，所以背囊一定要孭喺前面」。

有網民就聯想到過去亦曾有人發帖指在黃大仙區遇上「擔遮黨」類似經歷，對方以傘遮擋拉開事主背囊偷去錢包，最終事主報警處理。不過該次事件是2人出動的合作模式，與是次樓主經歷的「獨行俠」又有所不同。