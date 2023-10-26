小麻雀停在地上「一動也不動」網民多看幾眼驚揭：牠根本不是鳥！

好逼真的麻雀！網友伏宗勝12日與家人在一間冰店用餐，用餐到一半，發現「有隻麻雀」停在地板上，當下看到覺得很可愛。沒想到吃了老半天，發現麻雀怎麼都不動，接著多瞄幾眼，驚見牠根本不是鳥，只是紙箱裂開的一小角。如此有趣的現象讓他手刀拍下來，分享到臉書社團笑翻大家。



「還以為有麻雀飛進來～停在地上！」網友伏宗勝好笑地說，從照片中可見，躺在地板的紙箱剛剛尖尖翹起來，只見這個角度、這個形狀超級像隻小麻雀，不僅有頭、有肚子，還有長長的尾巴。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

伏宗勝受訪時笑說，「我就瞄到一隻鳥站在地上，一開始沒多想，但是過了一兩分鐘再瞄一次～發現好像完全沒動，仔細看才看出來根本不是鳥。」

他將有趣的照片PO到臉書，許多網友看完也被騙了，以為真的是麻雀，「我也研究超級久的，原來是『近箱情雀』」、「超像！我放大看了」、「到底哪裡沒有麻雀？？？」、「什麼啊，阿不就是麻......呃，紙箱」、「我放到最大還是麻雀沒錯啊」、「一開始看以為是，換個角度就不同」、「這告訴我們，看待一件事情，要多方面思考」、「原來紙箱也是cosplay的一員」。

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