麥當勞全球死機原因涉外判商　顧客讚職員靈活　日店員餐巾寫單據

麥當勞全球多區分店3月15日遭遇電腦系統故障，包括香港、日本、英國等地，據外媒報道，不少顧客在網上表達不滿，又或有澳洲分店經理向傳媒形容「處於黑暗中」，但也有不少民眾稱讚職員表現靈活，有日本網民指這次體驗新鮮，展示自己收到店員寫在餐巾上的點餐收據。



麥當勞15日作出道歉，並解釋稱這事件不是網絡保安問題，而是由第三方供應商在改變設置期間引起。

由於澳紐、英國、泰國、日本等地的麥當勞都受到影響，多地分店要改為口頭接訂單、用現金交收，又或採用職員手寫收據的做法，牽涉範圍大，不少外媒搞笑形容這次事件是McFlurry（麥恐慌）、McMeltdown（麥崩潰）等。

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據《每日郵報》15日報道，不少顧客在網上憤怒地表達不滿，如有人指自己每天光顧麥當勞，今天卻吃不到漢堡，批評其電腦系統不行，也有英國網民抱怨當地職員沒有採用手寫單據做法，質疑為何不能變通。

一名澳洲分店經理形容如「處於黑暗中」，稱當時餐廳內的所有電腦畫面都是黑的，停留在「加載中」的頁面，且在出事後90分鐘，總公司還未能告訴他們發生什麼事。

讚賞職員表現

雖然有人不滿，但也有不少人誇讚職員的表現。有日本網民在社交網站X（前稱Twitter）上傳了一張寫在餐巾上的收據，他表示「看來麥當勞電腦出現系統錯誤，所以我得到一個非常原始的單據，哈哈哈哈哈。」

他稱讚職員表現有禮，並形容這次體驗很新鮮。

↓ 有日本網民稱讚麥當勞職員反應靈活 ↓

↓ 有網民稱要把手寫收據帶回家做紀念品 ↓