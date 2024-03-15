麥當勞電腦故障不止香港出事　日本澳紐均傳災情　紐媒：無法點餐

香港麥當勞3月15日透過社交網站Facebook公布，由於電腦系統發生故障，App及自助點餐機暫停服務，顧客須到餐廳櫃檯直接點餐。事實上日本、澳洲、新西蘭、台灣的麥當勞也傳出災情。



《新西蘭先驅報》（NZ Herald）15日報道，新西蘭的麥當勞餐廳下午出現無法點餐的情況，當地麥當勞回應傳媒指，公司遇上資訊科技（IT）問題，影響處理訂單的能力，「我們的團隊正在努力盡快糾正問題，感謝客戶的耐心等待。」

報道談到澳洲的麥當勞餐廳也受到影響。

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日本傳媒15日也報道，當地多間麥當勞餐廳受影響，日媒TBS引述日本麥當勞稱，截至下午3點，麥當勞門市的會計系統出現問題。目前餐廳僅接受現金支付訂單。

日本麥當勞透過社交網站X（前稱Twitter）發文指，「目前系統故障。對於由此給您帶來的不便，我們深表歉意，並請您稍等片刻，直至服務恢復。」

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