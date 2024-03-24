富豪股東質疑全黑人演員陣容　Disney反批不應入董事會

美國億萬富豪、旗下基金擁有大量迪士尼（Disney）股份的Nelson Peltz接受英媒訪問時對迪士尼旗下漫威（Marvel）系列電影、《黑豹》（Black Panther）提出質疑，直言「為什麼我需要全黑人演員陣容？」訪問自3月22日刊登後，引起議論。路透社22日報道，Disney發言人回應時主張，他的言論證明其不該成為Disney董事會成員。



Nelson Peltz是Trian Partners基金創辦人之一，基金擁有價值逾30億美元（約234億港元）的迪士尼股份。

Nelson Peltz認為迪士尼電影過於注重傳達議題，而不是講述高質素的故事，質疑為何要有全女班的漫威電影，「不是我有什麼事針對女性，但為什麼我必須這樣做？」又質疑「為什麼我需要全黑人演員陣容？」

圖為2016年10月25日Nelson Peltz在加利福尼亞州舉行的WSJD Live 會議上發言。（Reuters）

迪士尼董事會爭位戰

迪士尼發言人22日回應稱「這正是Nelson Peltz不應該接近一間創意驅動型公司的原因。」

Nelson Peltz的基金公司正爭奪迪士尼內的兩個董事會席位，與迪士尼管理層展開鬥爭。

他的理念和迪士尼現任行政總裁伊格（Bob Iger）相左，伊格曾在自傳表示自己一直在推動Marvel電影的「多元化」。