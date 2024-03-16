鳥山明老師漫畫改編新動畫　Sand Land: The Series在Disney+登場

自去年首度公開改編自《龍珠》作者鳥山明的最新動畫，Disney+ 終於正式宣布《Sand Land: The Series》即將在 3 月 20 日，倒數一週正式登場！



全劇共 13 集的最新動畫《Sand Land: The Series》將帶領觀眾進入一個水源幾乎枯竭，而僅存的少量水源卻被一位貪婪的國王所掌控。厭倦了在國王獨斷的統治，保安官拉歐決定向沙之國的惡魔尋求幫助，並一同展開尋找「夢幻之泉」的冒險之旅。

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《Sand Land: The Series》的故事將建立在 2023 年電影《沙漠大冒險》的強大宇宙觀，為觀眾帶來全新的冒險故事與角色，電影的鐵粉們也不用擔心，超受歡迎的經典角色，包括惡魔之子貝爾傑布、妖怪西夫、以及保安官拉歐也都將回歸影集與觀眾見面。

《Sand Land: The Series》改編自《七龍珠》及《怪博士與機器娃娃》作者鳥山明最受歡迎的短篇故事，並由《機動戰士鋼彈》和《Love Live!》的動畫公司萬代南夢宮影像製作、以製作《POP TEAM EPIC》和《JOJO的奇妙冒險》片頭動畫而聞名的神風動畫工作室、以及善於製作 3DCG 動畫的 ANIMA 動畫製作公司聯合出品。

此外，《Sand Land: The Series》由田村睦心為惡魔王子貝爾傑布獻聲配音；山路和弘聲演拉歐的配音；長島茂聲演妖怪西夫；鶴岡聰聲演亞雷將軍；飛田展男則聲演傑烏大將軍。

《Sand Land: The Series》由横嶋俊久執導、森迅史擔任編劇，並改編自鳥山明的原創漫畫。

喜愛日本動畫的粉絲們也可以在 Disney+ 欣賞一系列熱播中的精彩動畫作品，包括：《火之鳥：伊甸17》、《東京復仇者：聖夜決戰篇》、《東京復仇者：天竺篇》、《異修羅》等。

《Sand Land: The Series》將於 3 月 20 日在 Disney+ 獨家播出。

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