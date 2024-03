Taylor Swift世界巡演電影Disney+上架　收錄四首從未曝光歌曲

流行天后Taylor Swift紅遍全球,其演唱會門票更是一票難求,於世界不同各地舉行巡唱時必然掀起一陣狂熱。無論曾觀賞過Taylor Swift現場表演與否的粉絲都能在Disney+收看《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》,官方更推出正式預告。

《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》即將於3月15日在Disney+上架。

在預告中,開首以歌曲《…Ready For It?》中一句「Are You Ready For It?」燃點起全球樂迷的熱切期待,片段中更展示出演唱會中的精彩場面,不論勁歌熱舞還是深情演唱均一一呈現。最後結尾時,Taylor Swift以鋼琴獨奏,彈出她最喜愛的歌曲之一《Maroon》,而Disney+亦獨家收錄四首從未於電影院版本或隨選視訊曝光的不插電版本歌曲,一眾Swifties要密切留意。

《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》創下演唱會電影全球收入逾2.6億美元票房紀錄。(預告畫面)

Disney+亦獨家收錄四首從未於電影院版本或隨選視訊曝光的不插電版本歌曲。(預告畫面)

演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》由Sam Wrench執導,創下演唱會電影全球收入逾2.6億美元票房紀錄,當中更收錄大熱歌曲《cardigan》,即將於3月15日在Disney+上架。