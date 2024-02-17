沖繩網絡爆紅神秘生物「骷髏熊貓海鞘」　日本科學家確認為新品種

一款棲息於日本沖繩久米島的海底生物2017年起因可愛長相而在日本網絡爆紅，但其身份「神秘」，外界不知其品種，暱稱其為「骷髏熊貓海鞘」（skeleton panda sea squirt），日本科學家2024年2月刊出論文，確認為新品種的海鞘。



這款海底生物自2017年起成為網絡話題，被指是看起來「身體」像骷髏、「臉部」似是熊貓的神秘生物。據Marine Diving Web在2月16日報道，最初有久米島潛水用品店的工作人員把「骷髏熊貓海鞘」的相片放到公司社交網站，引起外界注意。

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北海道大學理學院研究員長谷川尚弘與教授柁原宏2月共同刊出論文，確認「骷髏熊貓海鞘」是新品種的海鞘，身長約2厘米。過去未有科學家對其展開研究，直至長谷川尚弘2018年在網絡看到其照片。

論文提出把「骷髏熊貓海鞘」的學名定為Clavelina ossipandae。在拉丁文之中，ossis意思為骨頭，pandae則是熊貓。

長谷川尚弘又談到，「骷髏熊貓海鞘」看起來像骨頭的白色部份是血管，黑色部份則只是一種圖案，目前未知為何有此種呈現。

論文2月1日刊登於日本動物分類學會出版的國際英文刊物Species Diversity。

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