逾5萬廢料桶腐爛　美國放射性物質污染海洋成災　面積大過三藩市

2020年，一群海洋科學家在美國洛杉磯沿海的海底處發現了高達56000餘個污染性廢料桶，更糟的是，這些廢料桶已經因多年的棄置而腐爛、破裂，造成桶內大量有毒污染物滲出，污染海域，消息一出便震驚全球。



起初，科學家判斷這些廢料桶裏裝着的是已經被禁止使用的致癌性殺蟲劑DDT；沒想到，研究人員近期重回該片海域時，竟在海中檢測到大範圍的放射性物質，污染的海洋面積「比一個三藩市市還大」。

加州聖塔芭芭拉大學研究團隊研判，可能是多年來外溢的DDT和其他物質結合，形成帶有放射性的廢料（如氚），將對洛杉磯海岸帶來相當大的危險，而這些污染物至今仍在海面下約900米處繼續擴散中。

更誇張的是，科學家還偵測到除了DDT化合物之外其他危險的放射性物質，他們合理判斷「有人正在偷偷將有害的放射性元素倒入海洋」。

事實上，從上個世紀40年代開始，美國處理放射性廢料的標準做法便是將其裝桶密封，再放入海底，無論是醫院、科學實驗室，或是工業料皆是如此。

【延伸閱讀】福島核污水｜怒斥東電慣性隱瞞 漁民哭了「再也沒人買我們的魚」（點圖放大瀏覽）：

+ 22

不過，在這麼做之前，企業和機構必須向美國當局申請許可證，才能合法將廢料桶置於海底，並且放置廢料桶的位置必須在距離岸邊超過150英里（約241.4公里）的指定區域內。而部份企業可能因貪圖方便、快速，乾脆連桶子都不裝了，直接偷偷將放射性廢料倒入海洋中，對環境造成嚴重破壞。

美國海洋與環境放射性中心主任比塞勒（Ken Buesseler）無奈表示：「把核廢料倒進海裏最大的問題是，當你一旦倒下去，就很難再用任何方式回收了。」

【延伸閱讀】福島排核污水｜曾試放「低濃度」核水入海 連縣外海產也輻射超標（點擊放大瀏覽）：

+ 21

目前，美國當局將矛頭指向一家「加州捕撈（California Salvage）」公司。這是一間專門回收各種化學廢料的公司，它們將客戶的工業廢料蒐集起來，再統一派遣船隻將廢料桶運送至指定區域置放。

如今他們被指控為了省事，在到達指定廢料存放區域前，就直接將這些放射性物質倒進海裏，全案目前正在調查中。

延伸閱讀：

快訊／福島核電廠「5.5噸核廢水」外洩！東電證實回應

【本文獲「TVBS」授權轉載。】