太空垃圾墜佛州民房　擊穿兩層落地　美媒：疑為國際太空站廢棄物

一件太空垃圾3月8日墜入美國佛羅里達州，打穿一座兩層住宅的屋頂及一樓地面。美媒4月2日報道，美國太空總署（NASA）已回收墜落金屬塊，並接手調查。報道推測掉落物來自國際太空站（ISS）。



美國技術新聞網站Ars Technica在2日報道，今次墜落的是一塊重約2磅的圓柱金屬板。美國太空司令部3月8日下午2時29分曾捕捉到有一件太空碎片進入墨西哥灣上空，並墜向佛州西南部，離「遇襲」房屋攝影機錄到金屬塊墜落的聲音僅5分鐘。

屋主奧特羅（Alejandro Otero）稱，碎片擊中房屋時產生巨大聲響，在地板和天花板開出大洞，更差點擊中他的兒子。奧特羅當時正在渡假，不在屋中。

NASA發言人稱，調查人員將盡快查清碎片來源，但報道指，國際太空站2021年3月曾丟棄一個金屬托盤，連同盤上的廢棄電池重約2.9噸，是地球軌道前哨站至今拋棄的最大物體。托盤原定在今年3月7至9日「不受控地」重返大氣層。

哈佛大學史密森尼天體物理中心（SAO ）天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）3月9日在社交平台X發文稱，托盤進入大氣層時不會完全焚毀，可能會有約半噸的碎片撞擊地表。

奧特羅16日上載墜落物照片回應推文，指自己曾聯絡NASA，但未收到回覆。報道指，今次意外引伸的賠償問題頗為複雜，因為整件太空垃圾中的托盤來自日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），但安裝在內的電池則屬美國所有。