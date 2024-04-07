泰男搭地鐵人有三急大解放「泥石流」　車箱慘變毒氣室

雖說人有三急、且有時感覺來的又快，偶爾會不小心「發生意外」，但還是要注意是否會造成他人困擾；泰國一段影片在網路上掀起熱議，一名乘客疑似在搭車過程中腹痛難忍，竟不顧眾人眼光蹲地解放，導致整個車廂瞬間變成毒氣室。



綜合《khaosod》等外媒報道，事件疑似發生在當地間5日，位於泰國的一段捷運車廂中；一位名叫「@pee_chean420」的抖音（TikTok）網友發布影片透露，捷運上有一名乘客「排出可疑物體」搞的車廂臭到不行，也讓清潔人員超級頭痛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

據了解，一名乘客疑似因為腹痛難忍，選擇獨自跑到車廂角落「蹲地解放」，屎尿齊流的土石流畫面也看傻在場乘客，好好的一節車廂瞬間淪為沼氣地獄，也讓周遭民眾避之唯恐不及，紛紛戴上口罩試圖將惱人的「異味傷害」降至最低。

捷運方接獲通報後，於下一站派遣兩名清潔人員到場，從影片中可以看到兩人全副武裝蹲地擦拭，也讓網友相當心疼；影片一經上傳即引起軒然大波，不少人也怒斥這種行為「低俗又沒公德心」、「到底有多急」、「臉皮也是滿厚的」。

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