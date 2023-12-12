血便｜大便有血塊血絲黏液是癌症症狀？醫生教你認清4種血塊警號

當你覺得肚子怪怪時，排便後不妨觀察一下便便，也許會有驚人發現！血便問題很常見，但若便便出現凝固型的血塊，就更要留心。



大便有血塊怎麼辦？出現血絲黏液是癌症嗎？以下大腸直腸外科醫師教你看懂4種血塊類型。

大便有血塊是什麼原因？（按圖👇👇👇）

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除了食物染色，多觀察自己的糞便型態

台灣大腸直腸外科醫師黃郁純表示，大家可以理解吃辣會排出紅紅的顏色並伴隨辣痛感，吃火龍果與墨魚汁燉煮料理，便便顏色也會有變化，但撇除一些染色食物外，當腸胃不舒服，通常排出的糞便型態就能略窺一二。最明顯的例子就是痔瘡與廔管發作時所排出的血便，但假如出現凝固型血塊狀，那可能更要留心。

便便中的血塊訊息你懂多少？

黃郁純進一步說明，糞便中出現血塊有多種可能的原因，其中一些比其他原因更嚴重，雖然糞便中的血塊可以解釋為胃腸道出血的結果，但出血可能來自上胃腸道（包括食道和胃）或下胃腸道（包括結腸和直腸）。她建議，當糞便中發現凝塊時，表示有輕微或嚴重的內出血，這時先了解自己是屬於哪一種，並且就診大腸直腸外科。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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1. 黑色或柏油狀凝塊

這表示上消化道出血，因為血液中的鐵含量會與氧氣發生反應，並在通過腸道時不斷變暗，可歸咎的病症為嚴重的血栓性痔瘡、胃腸炎、消化性潰瘍、結腸癌。

其中比較常見的是消化性潰瘍 ，也是胃內壁的開放性潰瘍，它們通常是幽門螺旋桿菌感染，或過度使用非類固醇抗發炎藥的結果，症狀包括噁心、痙攣、消化不良和胃痛；出血可能會大量，並導致黑色或柏油樣大便和血塊。另外，像是由病毒或細菌（例如諾如病毒或沙門氏菌）引起的胃或腸道感染，嚴重時可能會導致血性嘔吐和血性腹瀉，以及多個深紅色或柏油狀血塊（取決於感染部位）。

2. 鮮紅色或栗色血塊

表示下消化道出血，也是最常見的血便類型！黃郁純解釋，因為來自腸道下部的血液氧化時間較短，因此會顯得更紅，最經典的代表就是痔瘡與肛裂，肛裂是肛門內的小撕裂，通常是由於排便用力和便秘引起。持續性腹瀉也會造成肛裂，肛裂的血液通常呈現鮮紅色，有時也可能伴隨鮮紅色血塊。

另外，若出現栗子色的血塊，除了發炎性腸道疾病（IBD）會有類似症狀外，缺血性結腸炎也是主因，起因是血流受損或阻塞所引起的結腸損傷，這種情況最常見於有動脈粥狀硬化病史的老年人，症狀包括腹痛和血性腹瀉，可能伴隨鮮紅色或栗色凝塊。

大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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3. 較大的血塊

這代表出血較多，若血塊雖小，但數量很多的話也要注意，主要造成的原因可能為發炎性腸道疾病，症狀包括腹痛、血性腹瀉、直腸出血和持續排便的衝動，發炎性腸道疾病有時也會導致黏液便，並伴隨紅色至栗色小凝塊。

4. 帶有黏液的血塊

表示有更嚴重的健康狀況，例如感染、發炎或癌症。黃郁純說，結腸癌除了會有瀝青色的便便外，隨著腫瘤體積的增加，脆弱的血管可能會破裂導致血便，也會帶有黏液或亮紅色、暗紅色的凝塊（取決於腫瘤位置）。

發炎性腸道疾病也會伴隨黏液，但比較常見的是肛門廔管，其常見的臨床症狀包括肛門周圍有小結節、開口處有分泌物，或患者描述大便伴有膿液或黏液。

如何診斷糞便血塊？

對於糞便血塊的診斷，黃郁純說，通常會回顧患者病史和進行身體檢查，根據調查結果，可能會進行一些檢測，包括：糞便培養、血液檢測、大腸鏡檢查、腹部電腦斷層掃描等。建議提早給醫師做診斷，了解腸胃道哪裡出問題，也能及早治療，鞏固腸胃道安全。

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