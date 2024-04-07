熊本熊商品累積銷售額破萬億日圓　知事：世界第一公務員

日本熊本縣4月5日表示，當地著名「公務員」、營業部長兼幸福部長熊本熊（くまモン，Kumamon）相關產品在去年的銷售額達1,664億日圓（約85.9億港元），是近三年來再創新高。而由2011年開始有統計起，熊本熊已為當地進帳1.4596萬億日圓（約753億港元）。



《讀賣新聞》6日報道，熊本縣指出，去年的銷售額中，有約98%（約1627億日圓）是來自日本本土。而在整體銷售表現方面，有1,267億日圓是來自食品類產品，精品等非食品類的產品收入就有397億日圓。

熊本熊在2010年面世，其獨特和可愛的外型成功吸引大批支持者，為熊本縣帶來可觀的收入。（Kumamon fb圖片）

當局指，銷售增長受惠於後疫情時代的觀光需求增加、台積電在當地設廠促進與台灣的交流，以及企業申請使用熊本熊宣傳的個案上升等。

即將卸任的熊本縣知事蒲島郁夫在例行記者會上形容，熊本熊有特別的存在價值。牠為縣內民眾帶來夢想、安全和安心，以及經濟的效果。浦島認為，從這些意義而言，熊本熊是世上最佳公務員，因此感謝它的貢獻。

+ 1

熊本熊的相關產品在獲得縣政府批准後，就可以免費使用牠的圖像。當地在2011年首次公布的銷售額為25億日圓，其後逐年增加，更到了2015年起，每年的銷售額都突破1000億日圓。而到了2021年，累計銷售金額升破1萬億日圓。