台積電熊本設廠　當地刮起「台」風熱潮掀商機

台積電在熊本設廠，也讓當地刮起「哈台風」！不僅熊本超市賣起雞排、米粉、滷肉飯，牛奶花生、沙茶醬也買得到，就連台灣小籠包專賣店鼎泰豐，在熊本的分店，也因為這台灣風潮，客人增加兩成，還有餐飲集團瞄準商機，規劃要在熊本市打造「台灣城」。



記者劉育瑄：「一顆小籠包一口牛肉麵，你以為這裡是台灣嗎？NoNoNo，其實在日本熊本就吃得到。」熱呼呼小籠包配上醬油最對味，經典牛肉麵也很受歡迎，鼎泰豐熊本店店家透露，很多當地人因為台積電熊本廠，進而對台灣更有興趣，近期因此增加大概一到兩成客人。

日本民眾由於台積電的進駐，日常生活中會接觸到相關的新聞，藉由這個機會想要更了解台灣的文化。

另一頭，就連超市也在瘋台灣。記者劉育瑄：「而來到熊本這裡的超市，也可以發現真的好香好香，因為他們的現做熟食，竟然是有台灣經典的炸雞排、炒米粉，甚至連滷肉飯也沒有缺席。」住熊本台灣民眾：「很感動啊，因為可以吃到家鄉味，就很棒啊。」

看看貨架上商品，台灣人一定也感覺很熟悉，不管是牛奶花生、仙草、沙茶醬，甚至是鳳梨酥通通沒缺席。店家列出最熱賣商品，茶葉排第一，貢丸和鳳梨酥緊追在後，日本人接受度也很高。

FOOD YONE超市楠店店長上田侑樹：「我們以住在台積電宿舍的人們為中心，聽取大家的意見，並以此去引進各式商品。」

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還有專攻婚宴和餐飲的台灣企業，瞄準商機規劃要在熊本市打造台灣城，親自場勘想租下1千坪空間，引進台灣味。台灣御頂集團董事長孫正強：「日本現在對台灣也是滿熱的，那他們也很希望有一些好的好吃的，一些好的台灣品牌，能夠進駐到日本。」

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

當地民眾也坦言，自從台積電來到熊本，整個城市明顯活絡起來，簡直刮起哈台風。

台熊友好會會長徐秋美：「我們台熊友好會在這半年以來，大概辦了有十來場的，那個國際交流的一些文化活動。」台灣風潮席捲熊本，食衣住行育樂都受影響，這旋風將隨著台積電開廠繼續延燒。

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