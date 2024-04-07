美國耶倫轉抵北京直奔餐廳　主動點餐吃川菜　了解中國歷史文物

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月4日抵達廣州，展開為期6天訪華之旅。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱她在於廣州別的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。來到她6日晚上抵達北京後，則是直奔老川辦餐廳吃川菜。



「玉淵譚天」引述餐廳的工作人員說，是耶倫主動和美方工作人員提要吃川菜。就餐前，餐廳工作人員給耶倫介紹了發掘出土於四川廣漢的三星堆文物，以及1000多年前的宋瓷器，並贈送了中國的非物質文化遺產蜀繡。

耶倫之後也向餐廳回贈刻有她名字的美國財政部紀念章。

美媒稱，耶倫此前在美國就經常在一家中餐館吃一道名為「四川蝦」（Szechuan shrimp）的菜。這一次，耶倫也算是吃到了正宗的川菜。

據陶陶居微信公眾號，耶倫4日享用陶陶居的美食包括大蝦餃、紅米腸、蛋撻、蘿蔔糕、百年燒鵝、蜜汁叉燒、一口酥豆腐、冰鎮咕嚕肉、乾炒牛河、砂鍋雜菌煲、油泡斑魚球、木耳秋葵、山泉水浸菜心、雙皮奶等。

美領館要求在大廳用膳，並移走屏風，供耶倫和廣州市民一同就餐。

耶倫抵達中國翌日，與廣東省省長王偉忠在廣州會面：

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玉淵潭天稱，耶倫出發前曾向媒體表示，和世界各地民眾接觸，是她工作的一個關鍵部份，而做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。

玉淵潭天在微博表示，注意到耶倫筷子用得不錯，但認為作為美國官員，耶倫要了解中國的不能光是食物，只有更加了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀，中美關係觀。

▼以下耶倫所乘專機抵達中國廣州的情形，可見中國財政部副部長廖岷及美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）等在場迎接。▼