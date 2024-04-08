福布斯2024年億萬富豪排行　30歲以下全靠家產上榜　最年輕僅19歲

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）4月1日公布2024年全球億萬富豪排行榜，共有15名身家逾1千億的30歲以下人士入選。他們的財產均由家族繼承得來，最年輕的是19歲巴西少女Livia Voigt，她繼承家族企業3.1%股權，個人資產達11億美元（約85.8億港元）。



Livia Voigt的祖父是巴西跨國電機製造商WEG Industries的共同創辦人，她經由遺產獲得股權，不過她並未擔任董事或執行職務，而是在當地讀大學。她26歲的姐姐Dora Voigt de Assis亦因手握公司股權上榜。

意大利眼鏡品牌Luxottica 創辦人Leonardo Del Vecchio在2022 年離世後，3名不到30歲的子女各自繼承家族公司12.5%股份，該公司持有EssilorLuxottica三分之一股份，每人資產估值47 億美元（約366.6億港元），年紀最小的Clemente Del Vecchio只比Livia大兩個月。

意大利眼鏡品牌Luxottica 創辦人Leonardo Del Vecchio的兒子Clemente Del Vecchio（網上圖片）

來自愛爾蘭、分別27 歲和25 歲的Firoz Mistry及Zahan Mistry兄弟亦有上榜。他們在祖父、父親去世後各自繼承印度巨企Tate Group母企Tata Sons公司 4.6% 的股份，估值49 億美元（約382.2億港元）。

瑞士銀行瑞銀集團專家稱，90年代以來創業活動蓬勃發展，產生出巨額財富，為億萬富豪未來幾代的家庭奠下基礎；預料在未來20至30年間，超過1,000名現時上榜的億萬富豪會向繼承人轉移逾5.2萬億美元（約40.6萬億港元）資產。

在今年的億萬富豪排行榜中，經由創業而非遺產致富的最年輕富豪是現年31歲的Ben Francis。他是英國運動休閒品牌 Gymshark 的創辦人，資產估值13 億美元。