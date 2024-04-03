福布斯：全球2781億萬富豪　黃仁勳膺華人首富　Taylor Swift上榜

《福布斯》公布全球億萬富豪排行榜，今年總數達2,781人創下新高，比去年增加141人，包括以11億美元身家首次上榜的美國樂壇天后Taylor Swift 。上榜富豪總資產達到 14.2萬億美元，比2023年增加2萬億美元。



全球首富為LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族，淨資產達2,330億美元。華人首富是Nvidia的美籍共同創辦人黃仁勳，以770億美元身家排名20。



+ 1

與去年相比，三分之二富豪身家上升，名單上前20位富豪的漲幅最大，總資產增加了7,000億美元。曾是世界首富的X及Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）以1,950億美元資產排第二。排名第三的是Amazon創始人貝索斯（Jeff Bezos），淨資產為1,940億美元。

中國佔473人 農夫山泉董事長鍾睒睒排24

各國億萬富豪中，以美國創紀錄的813人最多；中國有473名（包括香港）、印度有200人。上榜的中國富豪中，以農夫山泉董事長鍾睒睒居首，身家623億美元，他在全球排名第24。長和系創辦人李嘉誠續為香港首富，以373億美元身家排全球38位。

369名女性身家過億 女首富為歐萊雅繼承人

全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅（L’Oréal）集團繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），她以995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。

而今年共有369名女性上榜，佔13.3%，多於2023年的337名；她們資產總值接近1.8 萬億美元，比去年增加約2,400億美元。

《福布斯》是使用今年3月8日的股價和匯率，以計算各人資產。