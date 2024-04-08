英男跑步橫越非洲大陸　日跑一全馬　不足1年後成功衝線

英媒4月7日報道，英國27歲男子庫克（Russ Cook）經歷遇劫、簽證問題等諸多困難後，終在不到一年時間內，成功跑步橫越非洲大陸。此行歷時351天，途經16個國家，相當於跑完376場全程馬拉松，更籌得逾60萬英鎊（約593.3萬港元）善款。



天空新聞（Sky News）7日報道，來自西薩塞克斯郡（West Sussex）的庫克2023年4月22日由非洲最南端、南非的厄加勒斯角（Cape Agulhas）出發，跑畢1.6萬公里路程後，於今年4月7日在非洲最北端、突尼斯的安吉拉角（Cape Angela）與支持者一起衝線。

除了酷暑和體力透支之外，庫克此行還面對不少挑戰。他和團隊成員途經安哥拉時，曾遭兇徒持械行劫，失去護照、手機和相機。及至8月，庫克在剛果民主共和國一處叢林被人持刀擄走，與同行支持者失散數天，要付錢疏通才能脫險。

庫克1月抵達毛里塔尼亞與阿爾及利亞邊境，當時他曾一度表示，他的旅程可能會因為未能取得簽證而結束。消息經社交平台發酵，終獲阿爾及利亞大使館注意，並在現場向他頒發禮遇簽證，令他可以繼續前進。

庫克指，完成旅程後，他便會成為史上第一個用雙腳跑完整個非洲的人。他籌得的善款會贈予慈善組織The Running Charity和Sandblast。The Running Charity旨在為有需要的年青人提供心理輔導， Sandblast則致力向公眾介紹撒哈拉文化。