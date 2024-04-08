全球最年長男人瑞換人　111歲英國翁：長壽無秘訣　純屬運氣

委內瑞拉114歲男人瑞佩雷斯（Juan Vicente Pérez）4月離世後，全球最年長男人瑞頭銜由現年111歲的英國老翁廷尼斯伍德（John Alfred Tinniswood）繼承。他住在紹斯波特（Southport）一所療養院，已獲健力士世界紀錄（Guinness World Record）認證。



美聯社7日報道，繼佩雷斯撒手人寰，日本名列第二的紀錄保持者、享年112歲的薗部儀三郎逝世後，廷尼斯伍德正式成為全球最年長男性。廷尼斯伍德1912年生於利物浦，其時離鐵達尼號沉沒僅數月。他曾經歷兩次世界大戰，二戰時服役於英軍軍餉部隊。

已經擁有第四代子孫的退休會計師廷尼斯伍德表示，「節制」是他健康生活的關鍵。他從不抽煙，少有飲酒，除了每週吃一次炸魚薯條充當晚餐，並無特殊飲食習慣。

他說，「如果你喝太多、吃太多或走太多路——如果你做太多事——你最終會受苦」。但他仍作結稱，長壽與否「純屬運氣」，「你要麼活得長，要麼活得短，你對此無能為力」。

全球最年長男人瑞、現年111歲的英國老翁廷尼斯伍德表示，自己生活節制，而且不是煙民，亦甚少飲酒。（健力士世界紀錄網站圖片）

現時世上最年長女性及人類紀錄，均由西班牙老婦莫雷拉（Maria Branyas Morera）獨佔。她現年117歲，比佩雷斯年長6歲。