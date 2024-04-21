「港產」變裝皇后　妮妃雅摘美國變裝騷后冠破亞洲魔咒

美國實境電視節目《魯保羅變裝皇后秀》（Rupaul’s Drag Race）最新一季4月19日來到尾聲，自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind）奪得后冠。妮妃雅本名曹米駬，在美國洛杉磯出生，主要在台北和香港兩地間長大，高中接觸K-POP開啟他對舞台表演的興趣，大學前往英國倫敦攻讀時裝設計，一腳踏進變裝皇后的世界。



妮妃雅以熱愛黃色與香蕉元素，以及高級時裝般的設計才能聞名。他19日擊敗決賽入圍者珍尼（Plane Jane）和克里斯塔爾（Sapphira Cristal），成為節目第16季最大贏家。

妮妃雅成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破系列比賽中所謂的「亞洲魔咒」。妮妃雅賽前接受台媒採訪時表示，過去也曾有幾位亞洲皇后入選，但都在競賽開始不久就淘汰了，無形中他也有心理負擔，不想太早被淘汰，「我對自己說，我是來這裡打破亞洲魔咒的，我不會這麼早打包出局。」

妮妃雅還說：「所以我只想來這裏展現我變裝裏多采多姿的亞洲文化。」

+ 6

舞台上的她叫妮妃雅，舞台下的他叫Leo，今年28歲。他認為：「變裝皇后可以說是一種逃避現實，當你打扮成那樣，其實很少人會真的認出你。」