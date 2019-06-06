《RuPaul's Drag Race》推動變裝文化　真人騷怎樣變出龐大商機？

《RuPaul's Drag Race》於2009年首次亮相，以真人騷的方式呈現選美比賽，讓我們每週觀看變裝皇后（Drag Queen）的爭妍鬥麗。 從剛剛結束的第11季，觀眾人數不斷增加，除了收視報捷之外，這個電視節目更成功推動變裝文化，從而變出無限商機。

《RuPaul's Drag Race》於2009年首次亮相，以真人騷的方式呈現變裝皇后的選美比賽。（網上圖片）

《RuPaul's Drag Race》是傳媒集團Viacom旗下的節目，該集團每年生意業務不斷增長，而節目及其相關生意更帶來數千萬美元的大生意，包括大型博覽會DragCon、相關商品及全球巡迴演出等收入。2015年，該節目製作人通過製片公司World of Wonder，於洛杉磯舉辦第一屆RuPaul的DragCon，是為期三天慶祝藝術、流行及變裝文化的嘉年華。因此，其後每年5月（洛杉磯）及9月（紐約）也會舉行DragCon，迎來成千上萬的粉絲和變裝女王參加，當中更有不同小組討論、化妝及造型班，以及簽名會等活動，當DragCon於2015年首度舉行時，引來13,725名參加者；直到2018年，人數已躍升至超過50,000人，可見需求量非常驚人。

《RuPaul's Drag Race》第十季（網上圖片）

《RuPaul's Drag Race》推動變裝文化，電視節目變出千萬美元商機？

同年，World of Wonder分別在洛杉磯及紐約兩個活動中，賣出超過價值800萬美元的紀念品。但是這些變裝皇后，其實早已超越官方的DragCon，只因World of Wonder擁有一個時間表，它可以觀看世界各地的參賽選手，如美國、加拿大、澳洲和新西蘭等地方。

若你想獲得Drag Race Werq世界巡演的門票，不但能看見一眾知名度高的Drag Queen，如Eureka、Kameron、Kim、Michelle、Monet及Valentina等，而即將在紐約舉行的演出，每張轉售門票竟高達1000美元，可見她們的受歡迎程度。

《RuPaul's Drag Race》主持人RuPaul（網上圖片）

對於《RuPaul's Drag Race》的參賽者來說，不論比賽誰勝誰負，某程度上每個人都是大贏家，因當節目結束後，所有變裝皇后都不難接獲工作，亦有可能安排進行巡迴演出，而某些變裝皇后每次出場費更高達10,000美元。直至目前為止，主持人RuPaul也曾代言MAC、出版至少3本書籍、14張專輯，以及設計自家公仔。由他領導的《RuPaul's Drag Race》由電視節目變身千萬美元的生意，可想而知變裝皇后這股力量實在非同小可。