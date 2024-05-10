彭麗媛訪歐洲　法國時尚雜誌稱耀眼「第一夫人」　優雅時裝逐一看

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛訪問歐洲法國、塞爾維亞與匈牙利，習近平與多國官員會談，彭麗媛也有一系列外交行程，與各國元首夫人到處出席活動，同樣成為媒體焦點。法國知名時尚雜誌《費加羅夫人》（Madame Figaro）5月5日刊出長文，形容她是耀眼的「第一夫人」。



《費加羅夫人》時尚雜誌介紹，現年61歲的彭麗媛在習近平就任中國國家主席後，成為耀眼的第一夫人，又指她形象優雅，是一位著名的職業歌唱家，在音樂領域有卓越成就，因此當她決定結束自己的歌唱生涯時，她的日常生活發生根本性的變化。文章又指這位職業歌唱家一直對政治有興趣，始終非常忠於其國家意識形態。

在這次出訪中，彭麗媛除了陪同習近平參與多項活動，她也有多個個人行程，包括拜訪聯合國教科文組織（UNESCO）總部、與法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的陪同下參觀奧塞博物館（Orsay Museum) 、與塞爾維亞總統夫人塔瑪拉（Tamara Vucic）參觀塞爾維亞國家博物館、與匈牙利總理夫人雷沃伊（Aniko Levai）參觀匈中雙語學校、以及與匈牙利總統夫人納吉（Zsuzsanna Nagy）參觀布達王宮並茶敘。

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