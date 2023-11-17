習近平攜夫人訪美　美國中學生為彭麗媛慶生別出心裁

中國中央廣播電視總台與美中青少年學生交流協會等團體11月16日在美國三藩市聯合舉辦「中美人文交流友好對話」活動。美國華盛頓州塔科馬市林肯中學合唱團學生為習近平主席和夫人彭麗媛精心準備手繪畫作，用生日賀卡和合唱歌曲為彭麗媛送上生日祝福。中央廣播電視總台台長代為接收。



活動上，林肯中學合唱團的學生送上象徵友好、和平的手繪畫作《一起向未來》。圖畫中，大熊貓、牌樓等中國元素顯著，與土撥鼠、太空針塔等華盛頓州的標誌性元素完美融合，表達出林肯中學師生對中國的嚮往和熱愛，以及對中美友誼長存、攜手繪就美好未來的熱切祝願。過幾天是習近平主席夫人彭麗媛的生日，同學們送上用心製作的生日賀卡，親切地祝「彭嫲嫲」生日快樂，並以阿卡貝拉的方式演唱《生日快樂》歌。

林肯中學合唱團學生代表羅梅羅説，看到現場大屏幕播放的習近平主席和夫人彭麗媛8年前到訪林肯中學的影片，大家都歡呼起來。視頻中他們就像親人一樣和藹可親、平易近人，教大家中文，一起唱起中文歌曲，熟悉溫馨的畫面讓人倍感親切。

8年後的今天，合唱團在活動現場又唱起中文歌曲《在希望的田野上》，以及英文歌曲《伴我同行》，美妙的歌聲述説對美好生活的嚮往，也傳唱出中美青年學子延續的深情厚誼。學生代表伊塞亞説，林肯中學與中國有著不解之緣。習近平主席到訪時曾説讀萬卷書，還要行萬里路。他不僅向學校贈送書籍，還為同學們提供到中國遊覽訪學的機會，這些都成為師生們深入解中國的窗口。「希望未來創造更多與中國夥伴們交流的可能，我們一起邁向更美好的明天。」

2015年9月，習近平主席和夫人彭麗媛參訪林肯中學，並贈送介紹中國的圖書、乒乓球桌及球具。當時，學校合唱團為習近平主席一行演唱中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》。

林肯中學成立於1913年，位於美國華盛頓州塔科馬市。2008年5月，林肯中學與福州教育學院附屬中學結為友好學校。