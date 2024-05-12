《蒙娜麗莎》背景一直成謎　意大利地質學家稱已找出答案

意大利文藝復興藝術家達文西（Leonardo da Vinci）的作品《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）膾炙人口，畫中風景的位置一直是不少人討論的話題。意大利一名地質及歷史學家最近表示成功解開謎團。



《衛報》5月11日報道，意大利地質學家及研究文藝復興藝術歷史的皮佐魯索（Ann Pizzorusso）表示，《蒙娜麗莎》的背景是位於當地北部倫巴第（Lombardy）大區科莫湖（Lake Como）附近的萊科（Lecco）。

皮佐魯索將畫中的橋樑、山麓與湖泊與萊科的阿佐尼．維斯孔蒂橋（Ponte Azzone Visconti）比較。該條橋建於14世紀，面向阿爾卑斯山及加拉特湖（Lake Garlate），而達文西曾在500年前到訪當地。

根據羅浮宮官方數據，2023年約8成參觀者都是為了《蒙娜麗莎》而來（Getty）

她因此認為兩者有無可否認的相似之處，同時指出藝術歷史學家一直認為達文西是透過想像創作，但任何地質學家看過圖畫後都會得出萊科的結論。

皮佐魯索亦提到，萊科的岩石是石灰岩，達文西筆下的石頭則以灰白色描繪，因此兩者相符。她表示，過往其他人推斷的博比奧（Bobbio）或阿雷佐（Arezzo）都沒有湖泊，所以有完美證據顯示《蒙娜麗莎》就是在萊科取材。