《蒙娜麗莎》慘遭蛋糕襲擊　回顧歷年達文西名畫改成潮物出位案例

【蒙娜麗莎】作為人類史上最人所共知的第一名畫，Leonardo da Vinci達文西曠世巨作《蒙娜麗莎》影響力無遠弗屆，數百年來啟發數之不盡潮流人，既啟迪出文學作品，亦變成的推理電影，就連廣東流行曲都有得你唱，總之只要沾到其衫尾，立即變有型。



人被掟蛋糕，佢被掟蛋糕，《蒙娜麗莎》連被掟都有型過人，那抺蛋糕漬有如油畫一樣渾然天成（圖片擷取自：Twitter）

所以人被掟蛋糕，佢被掟蛋糕，政客被掟蛋糕總被媒體大眾恥笑，《蒙娜麗莎》被掟卻有型過人。雖然被防彈玻璃保護着才毫髮無損，但玻璃窗上那抺蛋糕漬有如油畫一樣，渾然天成地與窗內的《蒙娜麗莎》襯到絕一絕，道理就如KAWS的精蟲被打上交叉眼一樣，即席揮毫地一筆，便足以畫龍點睛。

MADSAKI的豆豉眼《蒙娜麗莎》畫作。（MADSAKI）

Andy Warhol絲印方式印刷出來的《蒙娜麗莎》，被MEDICOM TOY改製成BE@RBRICK玩具。（Grailed）

流行文化史上，熱愛將《蒙娜麗莎》進行二次創作製成藝術品，甚至潮流商品的創意單位多的是，MADSAKI曾將《蒙娜麗莎》改畫成自身招牌的豆豉眼版本，至於Andy Warhol數十年前以絲印方式印刷出來的《蒙娜麗莎》，近年亦被MEDICOM TOY購買版權，改製成BE@RBRICK玩具，由古典主義油畫演化成當代Pop Art與街頭藝術，對《蒙娜麗莎》而言一樣無難度。

那麼潮流史上哪一件向《蒙娜麗莎》致敬的時裝產物最叫你印象難忘？其實當真有很多，今日趁住蛋糕襲擊事件成為熱話，不妨回顧一下當中好些佳作吧！