《蒙羅麗莎》暗藏「神秘女子」　微笑下的達文西密碼

達文西（Leonardo da Vinci）名作《蒙羅麗莎》（蒙羅麗莎，1503-1517）是傳世文藝復興時期名畫，這幅作品涉及多個藝術史上謎案，甚至成為小說《達文西密碼》（The Da Vinci Code）的創作靈感。最近，一名研究員透過高清照片掃描技術，發現這幅名畫藏有另一神秘女子草圖，這或有助揭開這名女性微笑下的「達文西密碼」。

（Photo Credit: Pascal Cotte）

科學家 Pascal Cotte 於本年度8月的《文化遺產雜誌》（Journal of Cultural Heritage）學術期刊發表是次研究成果。他自2004年起研究《蒙羅麗莎》，並花了15年時間研究1650幅圖像。在法國羅浮宮的允許下，Cotte 利用自己發明的新型多光譜相機，透過高靈敏度技術放大細節，結合紅外線攝影和紅外線反射成像技術，以超高分辨率掃描這幅名作。他從繪畫較亮的區域中檢測到顏料下層的木炭畫痕，繼而再仔細分析隱藏在畫作下的最小細節，發現《蒙羅麗莎》額頭和手上的打孔痕跡，顯示出一幅前所未見的草稿。

這些打孔痕跡顯示達文西運用了「針刺謄繪法」（Spolvero，也稱為 Pouncing），一種用於將構圖的初步草圖轉移到畫布上的作畫早期階段的技術。畫家最初會在草圖上戳孔，再把它放到畫布上，並在孔中撒上細粉的木炭或黏土，以記錄輪廓。這發現表明達文西在繪製這幅著名畫之前就已經對畫布進行了初步素描。

（Journal of Cultural Heritage）

（Photo Credit: Pascal Cotte）

這次發現的重要之處，在於證實這幅草圖描繪了與現在《蒙羅麗莎》完全不同的主題。研究揭示了其他迄今未見的細節，例如達文西在《蒙羅麗莎》的婦女頭頂畫了髮夾，這是畫作創作時期的佛羅倫斯所沒有的服飾風格。Cotte 表示：「當時的人們必須以某種方式打扮，以表示他們的職業與貴族身份。蒙羅麗莎不可能有這樣的頭髮，這在意大利佛羅倫斯是不可能的。」他認為髮夾暗示這幅畫原先的主題並不是肖像畫，而是一幅寓言作品或對「虛幻的女神」的描繪。

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