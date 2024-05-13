美國大選｜拜登籌款打巨星牌　美媒：找茱莉亞羅拔絲佐治古尼助陣

美國全國廣播電視（NBC）5月12日報道，總統拜登（Joe Biden）競選團隊即將前往加州洛杉磯舉行籌款活動，預計6月中旬舉辦，屆時除了前總統歐巴馬（Barack Obama）會出席，荷李活兩大影星佐治古尼（George Clooney）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）也會為拜登站台表示支持。



拜登團隊相當重視這場在洛杉磯進行的籌款活動，希望在加州這個民主黨傳統票倉，借助明星與名人的光環，替拜登提振聲勢和籌集更多競選資金。

報道指，佐治古尼和茱莉亞羅拔絲這兩位奧斯卡金像獎（Academy Award）得主不單會出現在活動社交網站的各項宣傳，兩人也會在競選宣傳郵件與手機短訊中「署名」，藉此吸納更多選民和資金支持。

縱使目前的民調數字並不理想，但拜登陣營的競選資金一直大幅拋離對手特朗普。據2024年3月份美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的報告顯示，拜登陣營截至3月底籌得的資金為8550萬美元（約6.68億港元），大幅拋離僅籌得4500萬美元（約3.51億港元）的特朗普團隊。