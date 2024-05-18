法國推出香味郵票　慶祝聞名於世的法式長棍麵包

法國郵政局星期五（5月17日）推出一張可釋放香味的刮擦郵票，慶祝聞名於世的法國長棍麵包。



法媒報道，5月16日是法國聖多諾黑日（Saint Honore），聖多諾黑是法國麵包師和糕點師的守護神。法國郵政局於當天揭曉了聖多諾黑日紀念郵票，上面畫了一個法國長棍麵包。

法國總統馬克龍曾把法國長棍麵包形容為「250克的神奇和完美」。法國郵政局在官方網站上說：「法國長棍麵包是我們日常吃的麵包，是我們的美食象徵，是我們的文化瑰寶。」

這張紀念郵票的售價為1.96歐元，郵票上畫了一條被藍白紅絲帶綁着的法國長棍麵包。目前已印製59萬4000張。

據銷售聖多諾黑日紀念郵票的巴黎商店Le Carre d’encre介紹，郵票有一種「麵包店的香味」，郵票使用的墨汁含香味微膠囊。

法國藍廣播電台（France Bleu）說，印刷商指郵票的香味被密封，印刷的困難在於在不弄破膠囊的情況下給郵票上色，刮擦郵票時郵票才會釋放香味。

法國長棍麵包郵票5月17日開始發售。

法國長棍麵包2022年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

