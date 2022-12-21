從麵包師傅到性工作者　Twitter商業用戶憂損失慘重

在新冠肺炎情期間，加拿大人Abi Oyewole在其卡加利（Calgary）的家中透過社交平台Twitter來宣傳她的作品，並建立起一個蓬勃發展的網上業務，主要銷售徽章、貼紙和珠寶。

如今，考慮到美國富豪馬斯克（Elon Musk）接掌該公司以來引入了許多改變，她擔心假如用戶放棄這個社交平台，她過往辛苦建立的25,000粉絲群或化為烏有。



今年10月，馬斯克以440億美元（約3,426億港元）收購Twitter後，他迅速解僱了該公司一半員工，包括工程師、處理假資訊等團隊，引入及暫停付費賬戶驗證，還有提出付費觀看影片內容等。他還承諾，Twitter將更適合內容創作者，除了現有的打賞功能或「Super Follows」的新功能之外，他又提出收費長影片，這將為創作者帶來較YouTube更多的收入。

不過，對於使用Twitter作為營銷平台的個人經營者和中小企來說，他們卻開始擔心上述的各種變化和動盪有機會影響到他們的收入。Oyewole是在疫情期間開展自己的網上事業，她表示：「許多生意經營者不知道會發生什麼事，每天總會發生一些事情，看起來該平台（Twitter）正在崩潰。」

不少中小企業擔心，Twitter近期的變化不斷會影響他們在該平台上的經營。(Reuters)

英國網上性工作者Countess Diamond則認為，Twitter對她的工作一直十分重要，雖然有限制，惟它仍是不禁止成人內容的主要社交網絡之一。她在10月份的網站造訪次數有逾34,000人，其中絕大多數來自Twitter的引流。可是，Diamond平台的內容目前已經被Twitter禁止或不會在搜尋中顯示。雖然馬斯克曾表示，在他的領導下部份受限賬戶將獲解除限制，但尚未清楚何時落實。

津巴布韋麵包師傅Davy Tsopo在疫情期間於南非約翰內斯堡開展網上事業，他則表示：「這段時間我在Twitter上感覺不安全，每次登錄時我都覺得自己進入了『荒野』。」他解釋，針對南非外國人的仇恨言論，以至馬斯克解僱道德審查員工已讓人無法忍受，如今情況只有更差。他補充，現時更傾向在 Facebook、WhatsApp、Instagram等平台上銷售，又指8美元的驗證支付將再次「重擊」一些微型企業。

Twitter目前擁有2.38億日活躍用戶，是各大小企業的主要廣告媒體。(Reuters)

還憂仇恨言論激增？

Twitter目前擁有2.38億日活躍用戶，是各大小企業的主要廣告媒體。據美國內容行銷機構（Content Marketing Institute，CMI）於2021年的調查發現，全球企業中約有82%使用Twitter。相關的數字在馬斯克入主後是否有所下降值得關注，他近期曾指出平台的使用率「剛創下歷史新高」。

尼日利亞創業顧問Charles Isidi表示，假如Twitter的演算法為一家小企業挑選廣告，它可以提高其知名度，而無需網站或營銷團隊的額外費用。他補充：「但如果一家企業打算在廣告上花錢，Twitter就需要提出一個強有力的商業案例，證明他們將獲得比這更多的回報，同時在平台上感到安全。」

此外，對於近期的變動，有人權組織還擔心仇恨言論有可能激增，尤其是在專家權利和道德團隊的流失，以及包括亞洲和非洲在內的地區總部大幅裁員的報導後。馬斯克曾表示，「Twitter 對內容審核的堅定承諾絕對保持不變」，但不少企業東主仍擔心該平台可能不再是安全或理想的銷售網站。

有意見認為，Twitter的作風已由開放變成專制。(Reuters)

平台由「開放」變「專制」

12月19日，Twitter再度推出重大更新，包括不再允許用戶分享其他社交平台的帳戶或連結，違者可能會被要求刪除違規推文、甚至被暫停帳號 。Twitter表示，該公司仍將允許來自不同平台的貼文分享，但發布像是「在 Instagram上關注@username」或「username@mastodon.social」之類的推文，現在均會被視為違反政策。這些新政策也包含「禁止發布第三方的網址聚合器」，如linktr.ee、lnk.bio等。

此外，Twitter還會刪除其他平台帳戶的螢幕截圖、或拼寫中有「dot（點）」、斜線符號等詞彙的貼文，來防止用戶迴避規定。

事實上，上述的限制連結政策並不常見，其他社群平台很少有類似的規定，如此硬性的規範更是首次在Twitter這樣的大型平台上出現。Twitter的聯合創辦人兼前行政總裁Jack Dorsey批評，這個新政策「亳無意義」。

馬斯克是否辭任Twitter行政總裁，成為近期全球的關注焦點之一。(Reuters)

在Twitter宣布這個新政策後，知名的風險投資家Paul Graham在該平台上發布了自己Mastodon帳號的連結，並說：「這是最後一根稻草，我放棄了。你們可以在我的網站上找到我新的Mastodon個人帳戶的連結。」不久，Twitter更暫停了他的賬戶。

美國數位民主計畫（Digital Democracy Project）負責人Alex Howard指出，如果Twitter的「怪異規範繼續執行，許多經營該平台的機構將會被迫離場」。他還補充，該平台的重要性一直都是由用戶、而非營運方塑造的，但最近劇烈的變化將大幅影響它的未來發展。

日前，馬斯克在Twitter個人帳號中發布了一份非正式民意調查，詢問他是否應該辭去公司負責人一職。帖文不足12小時，已有逾57.5%人表示希望這位億萬富翁辭職。馬斯克聲稱他將遵守民意調查結果，但尚不清楚他是否真的會這樣做。

對於一眾以這個社交平台為生的中小企業來說，這或許是他們十分期待的畫面。