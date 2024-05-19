神秘光束點亮日本夜空照片廣傳　網民：神仙下凡或外星人入侵？

日本一名網民5月11日在社交媒體X分享一張特別的照片，不足2天瀏覽量衝破千萬。相中可見夜空出現9道光束，網民興奮地加入討論，盡情發揮想像力。事實上，這個奇景是「漁火光柱」，是漁船燈光反射造成的自然現象。



在鳥取縣大山町擔任觀光企劃的網民まーしー不時會在社交媒體發文發相，分享大山町的美景。他在11日發文稱，在當地時間晚上10時左右到大山町御來屋港上空出現「漁火光柱」。

不少網民為之讚嘆，以及紛紛開始「看圖作文」：「覺得[自己]會被外星人綁架」、「看起來好神聖」。有人聯想到日本動畫《遊戲王》及《新世紀福音戰士》，稱「看起來像是光之護封劍」，以及「使徒要來了嗎？」。

原poまーしー指出，相中的景象其實是名為「漁火光柱」的自然現象，因為在海中工作的漁船發出的燈光受到高空中冰粒反射。這現象十分罕見，在大山町好幾年才能看到一次。まーしー從東京搬到鳥取約9年，迄今僅看過大約3至4次。

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