日本北海道函館「魚骨海」鋪滿400m海灘　遠看如「雪浪」每日增加

日本北海道函館市海灘近期發現大量魚骨被沖上岸。



從1月4日左右開始，函館市演町海灘上出現大量的沙丁魚骨頭和魚鱗，目前已擴散到約400米的範圍。

把海灘染成雪白 當局稱沒計劃回收：因為沒造成氣味（點圖放大瀏覽）：

+ 10

去年12月，在同一地點有當地民眾通報，海岸邊有大量的魚屍體被海浪拍打上岸，魚群的屍體沿着海岸線堆積約1.5公里，規模上看數千噸重，其中大約8成都是沙丁魚，其他還包含鯖魚等魚類，當時市政府用焚燒的方式處理大量的魚屍。

據水產部門稱，這次被沖上岸的魚骨應該是當時留在海裏的魚屍所分解。

【相關圖輯】日本再現大量沙甸魚屍體 堆滿北海道1公里海岸 學者揭可能原因（點圖放大瀏覽）：

+ 7

函館市目前沒有計劃要回收這些魚骨，因為沒有造成氣味或其他破壞。

自1月4日開始，陸續有人在海灘上發現了這些魚骨，每天數量都在增加。到年底，其範圍已擴大到300至400米，把海灘染成一片雪白。

除了在海裏沖上岸的魚骨之外，據信沙裏也埋有不少，遠遠看彷彿是積雪一般。

【延伸閱讀】日本地震先兆？大量沙甸魚沖上岸 當地人恐慌（點圖放大瀏覽）：

+ 15

市政府官員將繼續每隔幾天在海岸巡邏一次。該部門的一位負責人表示：「隨着春季氣溫的升高，我們將密切關注是否有異味產生。」

專家表示，北海道東部海水溫度下降，使得魚群往南移動，導致遭到海豚等掠食者追趕，由於沙丁魚常會群聚，遭追趕上岸後，可能因數量太大、氧氣不足而死亡。

延伸閱讀：

外星來的生物？澳海灘詭見「鮮血色腦狀物」 網友解答了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】