攝影師飛日本北海道　幸運拍下極罕「彩虹河川」夢幻美景

大自然無奇不有。在日本北海道地區，由於幅員遼闊，許多地方開發程度不比一般大城市，反而保留了許多奇特的自然風光。近來就有位日本攝影師網友，分享他曾在北海道，拍到閃耀彩虹般色澤的河川，讓許多網友感到嘖嘖稱奇。



根據日本媒體《Jタウンネット》報道，日本Twitter網民kenichi.wiz近來分享一張北海道的空拍照。這張照片最特別的，就是在一片白雪皚皚中，底下的河川卻呈現猶如彩虹般色彩繽紛，不可思議的樣貌，簡直讓人以為這是張騙人的照片。

如此罕見的美景，就算是特意再坐同一班航班也未必能再看一次！（按圖了解）

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kenichi.wiz表示，這是他在2021年2月14日早上10點左右拍到的畫面。當是他正搭乘飛機，即將在北海道的女滿別機場降落。此時他往外一看，正巧瞬間看到這畫面，並立刻用相機捕捉這一瞬間。他認為應該不是河川本身就五顏六色，而是在各種光學照射，包括特殊的角度，以及飛機窗材質等等影響，才會出現「彩虹河川」的現象。

雖然他希望能再目睹一次奇景，但瞭解這只是偶然發生的狀況，也無法太過強求。其他網民也紛紛表示：

．「這到底是怎麼做到的」

．「不管看幾次都難以置信」

．「還以為是畫出來的，這也太夢幻」

．「我以前看過，真的很驚人」

．「不知道是甚麼原理下出現彩虹的」

．「美到讓人升天」



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