Taylor Swift三十作品獲認證　適用於音樂治療　這1首助施行急救

英國療養機構Lottie與一家位於英格蘭的老人院合作推出一項活動：長者獲協助換上美國樂壇天后Taylor Swift音樂專輯封面上的同款服裝，隨後幫他們影相並打造專屬封面照。活動旨在讓他們將快樂回憶與音樂聯繫起來，以增加治療成效。



Lottie一項研究指出，Taylor Swift至少有30首歌曲適用於音樂治療，有利於療愈失智症。機構創辦人唐納利（Chris Donnelly）認為，每分鐘節拍在80至120之間的音樂對腦退化症病人最為「友好」。

▼Lottie在社交平台發布照片：工作人員助長者換上Taylor Swift拍攝專輯封面時所穿的同款衣飾，讓他們將快樂回憶與音樂聯繫起來：

Lottie列出一份對失智症患者友好的歌單，包括30首歌曲與2小時的音樂，Taylor Swift的一些歌曲亦位列其中，這份歌單還在老人院舉辦的一場音樂會中播放。有參與者享受這次換裝攝影活動，並希望自己「每日都能穿上Taylor Swift那樣的服裝」。

圖為2024年2月28日，新加坡濱海灣金沙購物商城，粉絲們在Eras Tour演唱會舉行前以Taylor Swift作品《1989》為主題設計而成的裝置合照。（Reuters）

Taylor Swift的知名歌曲《The Tortured Poets Department》每分鐘有 110 次節拍，適合徒手進行CPR的節奏，還被美國心臟研究協會認證可以救命。