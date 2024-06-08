騙徒扮烏克蘭前總統發起視像通話　英國外相卡梅倫上當「牌已抄」

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）與一名自稱是前烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）的人交換了訊息，並進行視像通話，但這些互動過後被認定是一場騙局。



路透社報道，英國外交部星期五（6月7日）發表聲明說，雖然出現在視像裏的人像波羅申科，但在結束通話後，卡梅倫對這個人產生了懷疑。

聲明說，英國外交部着手調查後證實對方不是波羅申科，所提供的信息和視頻通話都是惡作劇。

圖為英國外交大臣卡梅倫2024年6月5日在英國樸茨茅夫出席諾曼第登陸80周年紀念活動。（Reuters）

圖為2015年2月7日，美國時任副總統拜登出席慕尼黑安全會議，會晤德國時任總理默克爾和烏克蘭時任總統波羅申科（左）。（Getty）

英國將在7月4日舉行全國大選，英國政府沒有說明誰該為這個惡作劇負責。

英國外交部沒有說明卡梅倫和冒充波羅申科的人交換了什麼資訊和討論了什麼，僅說對方在電話中向卡梅倫索取了一些人的聯繫方式。

英國外交部說，卡梅倫對於自己的失誤感到後悔，他決定公開這起事件，「是為了防止通話視像被人篡改後傳播，同時希望借這起事件提高大家的防範意識。」

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