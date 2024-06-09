距離巴黎奧運開幕不足50天　湯唯谷愛凌擔任火炬手傳遞聖火

女星湯唯及美國出生的中美混血「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu）分別抵達法國巴黎為奧運會擔任火炬手，參與聖火傳遞儀式，這是火炬傳遞的第26站。湯唯到達當地時，獲不少粉絲接機。



身形高挑的湯唯曾是羽毛球國家二級運動員，45歲的她狀態絕佳。她高紮馬尾，笑容燦爛，用流利的英語與直播觀眾熱情互動，標誌性的笑容充滿了感染力，讓人感受到她對奧運精神的傳承。

巴黎奧運：湯唯2024年6月6日在法國瓦訥（Ouanne）參與傳遞聖火，大批途人圍觀（IG@shiduola）

2024年6月6日，湯唯在法國參與傳遞聖火活動（IG@shiduola）

↓ 模特兒王朵兒在IG分享與湯唯的合照 ↓

在火炬傳遞過程中，湯唯從蒙牛集團副總裁羅彥手中接過奧運聖火，兩人先後接棒為中國健兒送上祝福，「希望所有的中國運動員都能在奧運賽場上要強綻放，向全世界展示中國的力量與風彩。」網民大讚她彰顯自信，又美又颯，閃閃發光。

谷愛凌則在社交媒體分享多張傳遞火炬的照片，興奮地說：「真是太榮幸了，能成為奧林匹克運動會的一分子，並且很開心可以分享體育帶來的合作、團結和包容價值觀。」

巴黎奧運：谷愛凌2024年6月5日在法國參與傳遞聖火活動（IG@eileengu）

香港女星劉穎鏇與何泳芍6月8日則以「奧運之星」身份出席香港「全城迎奧運」頭炮活動，兩人將主持奧運節目。媒體問她們是否已背熟相關資料，劉穎鏇坦言還未收到「天書」：「我聽說有三英寸厚，不曉得該怎麼辦！」何泳芍稱會努力背書，並承諾會幫助中文不好的劉穎鏇，「運動項目的規則很複雜，和主持運動節目不同，所以頭很痛。」

劉穎鏇說上次在記者會見到有多位前輩及專業評述員在場，安心不少，笑言：「專業部分還是交回給專業人士較好。」何泳芍則說會多了解運動員，她不擔心自己被觀眾取笑，但不想講錯運動員的資料，因為他們千辛萬苦才踏上奧運這個舞台。

本文獲《聯合早報》授權轉載

