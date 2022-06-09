谷愛凌任美國申奧大使引爭議　但這並非新鮮事｜新聞背後

中美混血的滑雪選手谷愛凌，將會擔任美國2030年鹽湖城的申奧大使，引發熱議。申奧大使是什麼？為何谷愛凌擔任會引發熱議？



申奧大使是指作為申辦奧運時的特別大使，每屆奧運各申辦國家都會有不只一位的申奧大使，他們會協助在不同場合，協助宣傳該地區以取得支持。

申奧大使大都是運動員，也可能是名人，或僅與當地文化相關的人物，甚至「不是人」。2013年東京申辦2020年奧運時便找來了動漫角色多拉A夢作為申奧大使，多拉A夢是日本動漫作品在全球最為膾炙人口的角色，也是日本流行文化的象徵。

圖為2013年日本東京申奧時，找來多拉A夢擔任申奧大使，成為歷史上第一位「非人類」的申奧大使。（東京奧運）

但當然多拉A夢不會真正出現在申奧演說的現場上，因此當年日本申奧代表還有著名的電視主持人瀧川雅美（瀧川克里斯特爾），操着一口流利的法語，為東京宣傳。

同時，由外籍運動員擔任某個國和城市的申奧大使，在奧運會歷史上也很常見。如美籍華裔網球員張德培擔任了2008年北京奧運會申奧大使，中國運動員丁俊暉曾擔任英國倫敦申奧大使、申雪和趙宏博曾擔任韓國平昌申奧大使、陳露曾擔任俄羅斯索契申奧大使、高敏曾擔任美國紐約申奧大使等等。

圖為2月18日，武漢一個大型廣告板。谷愛凌冬奧後照拍了數輯商業廣告。（Getty）

谷愛凌可成為中美交流的橋樑

谷愛凌是在美國出生的中美混血兒，在年初的北京冬奧上代表中國參賽，取得2金1銀，隨之引起了中國媒體的關注。而她的身份認同亦成為了話題，有網民對她的行徑視為「背叛」，或把她始終不願公開其是否美國公民的身份的疑問搬出來，批評她只是在中國撈完錢後就回自己的「國家」。

不過，也有評認為如此的想法與極端的國族主義無異，谷愛淩是中美混血兒，她可以比任何人都更國際化。中國《環球時報》評論指不能因為她「代表中國參賽，就對之後她的言行流露出任何『美國元素』而高度敏感，甚至一驚一乍。」評論更認為她希望做中美交流的橋樑，就應該得到鼓勵與支持。