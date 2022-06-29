墮胎｜谷愛凌：美國最高法院推翻「羅訴韋德案」裁決令人震驚

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，讓各州自行訂定法規限制墮胎，多個州份或將全面禁止墮胎。中國北京冬季奧運會滑雪兩金一銀得主、中美混血自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）25日形容美國法院的新裁決令人震驚。



18歲的谷愛凌25日在2022年阿斯彭創意節（Aspen Ideas Festival）上發表演說。她談及年輕人面臨的挑戰，以及如何應對這些挑戰。

她表示，與她一樣18歲的年輕人面對美國最高法院令人震驚的新裁決、而且在全球暖化的環境中成長，他們背負這麼多重擔，同時需嘗試新事物、交新朋友、變得更好、與別人交流、以及需為下一次物理考試擔心。

她說年輕人如何在當中取得平衡，以及如何應對這些事，是一個問題。她稱目前患上焦慮症和抑鬱症的人數處於一個高得令人難以置信的水平，而自殺也成為她這代人的其中一個主要死因。

她指在這種情況下，年輕人更需強調平衡，他們提及心理健康，也會探討改變世界，但她認為需要被討論更多的事，是如何平衡兩者。她說如果大家是一個像她這樣的年輕人，希望令世界變得更好，每天也會感到焦慮、問自己如何可做得更好，那麼請記住，在整理好自己之前，是不能改變和整理好世界的。