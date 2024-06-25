馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使　馬來西亞民眾褒貶不一

馬來西亞馬六甲州政府委任中國女星范冰冰為旅遊年親善大使，在中國帶動了搜索馬六甲的熱潮。不過，馬國民眾對於讓中國藝人擔任旅遊大使的看法褒貶不一，反對黨更質疑州政府的決定不當。



馬六甲州政府日前委任范冰冰為「2024年馬六甲旅遊年親善大使」。當局還在馬六甲老街豐興巷的外牆上，繪上范冰冰在電視劇《武媚娘傳奇》中飾演的武則天角色的肖像壁畫，作為新打卡景點。

范冰冰6月14日到馬六甲進行為期三天的宣傳活動，所到之處都吸引了大批人潮。她除了到紅屋、古城門和峇峇及娘惹博物館等景點亮相，也出席了與國家元首蘇丹依布拉欣的茶會。

馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

范冰冰的經紀人張馨靈之後在Facebook引述數據指出，范冰冰訪問馬六甲期間，網民在微信上對馬六甲的搜索次數大增；在6月14日及15日，搜索「范冰冰」的次數多達7億次，「馬六甲」則超過3億次。

馬國旅遊業者認為，范冰冰的明星效應能為馬六甲吸引更多中國遊客，並帶動其他地區的旅遊業發展。

馬來西亞華人旅遊業公會柔佛分會主席鄭建全對《聯合早報》分析說，中國有14億人口，遊客市場龐大。「中國遊客要到馬六甲，必須經由吉隆坡、檳城或柔佛的機場入境，因此也可帶動這些地方的旅遊業。」

鄭建全認為，委任范冰冰為馬六甲旅遊親善大使的決定相當及時。「今年是馬中建交50周年，兩國也剛宣布延長簽證措施至2026年，馬六甲正好搭上這趟順風車。」

馬六甲居民余慧潔（20歲，學生）觀察到，范冰冰到訪馬六甲期間，當地各景點的遊客人數明顯變多，商家及小販的生意也大增。

她受訪時說：「范冰冰能讓更多人認識馬六甲。小紅書上有很多關於范冰冰來馬六甲的討論，她的中國粉絲還專程飛來見偶像。」

馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

民眾批評范冰冰與馬六甲沾不上關係

雖然范冰冰掀起了熱潮，但不少民眾批評范冰冰與馬六甲沾不上關係，並質疑州政府為何不委任本地藝人為旅遊親善大使。

在吉隆坡經商的陳屏麗（60歲）受訪時就說，旅遊親善大使應該要有代表性，當局應委任馬國藝人擔任這個職務。「很多馬來西亞藝人在中國也很紅，如果要吸引國際遊客，馬來西亞出生的奧斯卡影后楊紫瓊不是更適合的人選嗎？」

保險經濟莫哈末哈思萬（43歲）也說，馬六甲旅遊年不應只着重吸引中國遊客。「中國以外的遊客未必認識范冰冰。況且，范冰冰在中國已被封殺了。」

馬來西亞馬六甲州委任范冰冰為旅遊大使。（微博＠范冰冰）

范冰冰2018年捲入逃稅風波而遭中國封殺，此後將事業轉移到海外市場。今年4月，她應泰國旅遊局邀請，宣傳潑水節活動。

另一方面，伊斯蘭黨也批評州政府委任外國藝人的決定不當，並指范冰冰無法帶出馬六甲作為回教傳教及學術中心的形象。

伊黨黨報《哈拉卡》引述伊黨甲州聯委會主席旺扎西迪說，邀請國際影星擔任旅遊大使，經費龐大，這些資金原本可用來資助貧困的民眾。

馬六甲首席部長阿都拉勿早前澄清，政府並未花費巨資委任范冰冰，僅為她提供在馬六甲期間的住行安排。他也強調，委任范冰冰為旅遊親善大使，不僅能向中國市場宣傳馬六甲旅遊業，還能讓馬中關係更加牢固。

本文獲《聯合早報》授權轉載

