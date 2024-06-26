奧斯卡增近500新評委成員　多位亞裔入選　金馬影后在列

主辦奧斯卡頒獎禮的美國電影藝術與科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布最新的評委名單，影后舒淇受邀成為學院成員，擁有奧斯卡評委資格。官網列出其代表作為侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》《最好的時光》。



此前，舒淇她已達成柏林、康城、威尼斯等歐洲三大影展評審大滿貫，評審之路如今延伸到美國奧斯卡。

本次「招新成員」名單分成19個類別，總數487人來自全球57個國家地區，44%為女性，共包含71名奧斯卡入圍者、19名奧斯卡得主。

圖為舒淇（FB@Shu Qi）

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除了舒淇之外，還有日本影帝役所廣司、韓國男神姜棟元、美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、《花月殺手》女星Lily Gladstone、本屆奧斯卡最佳女配角Da'Vine Joy Randolph、《墮下的對證》導演Justine Triet與演員Sandra Hüller、Swann Arlaud（斯萬·阿勞德）、《從前的我們》（Past Lives）導演宋席琳（Celine Song）與演員李姬蒂（Greta Lee）、劉台午（Teo Yoo）等在列。

本文獲《聯合早報》授權轉載

