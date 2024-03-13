奧斯卡︱羅拔唐尼領獎爆無視亞裔風波 「受害人」關繼威IG發聲
撰文：聯合新聞網
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羅拔唐尼（Robert Downey Jr，又譯小勞勃道尼）在奧斯卡頒獎典禮以電影《奧本海默》（Oppenheimer）勇奪最佳男配角獎。但因為一開始上台時，他逐一與好友添羅賓斯（Tim Robbins）、森洛維（Sam Rockwell）致意，卻因為沒有正眼看關繼威，也沒有向原本已伸出手的嘉賓關繼威（Ke Huy Quan）握手致意，引來眾多批評。
不少外國網民看到覺得羅拔唐尼無禮 點圖放大重溫當時情形：
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外界好奇關繼威是否會回應此事，時隔一整天，一向熱愛自拍的他也貼出多張在典禮上的自拍照，發文表示「我很高興，很榮幸」。
關繼威貼出眾多合照之後，在IG發文：「KENERGY（意指《芭比Barbie》角色Ken帶來的力量）是真的！在奧斯卡很開心。很高興影藝學院把歷屆獲獎者請回來為今年提名者頒出榮耀，我很驕傲、很榮幸與這些人站在一起頒發最佳男配角獎。祝賀當晚所有獲獎者。」
開心與眾多荷里活巨星打卡 點圖放大看看關繼威分享的照片：
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照片中當然也有羅拔唐尼，看起來心情完全不受影響。
面對歧視爭議，也有網友翻出媒體照片，發現關繼威有拿手機自拍，羅拔唐尼也有搭肩與對方熱情互動，看來仍是網友多想了。
↓ 引發爭議的片段 ↓
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