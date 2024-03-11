奧斯卡2024｜不忿輸宮崎駿　《蜘蛛俠》動畫配音斥「獎被偷了」

第96屆奧斯卡獎於台灣時間今（11日）稍早落幕，其中「最佳動畫長片」由《蒼鷺與少年》獲得，對手《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》則遺憾落敗，不過《蜘蛛俠》配音員沙梅克摩爾（Shameik Moore）疑似對結果不滿，在X（前稱Twitter）寫下「robbed（被偷了、被搶了）」，引發爭議。不過他隨後再度發文，又改口稱「恭喜得獎者」。



本屆奧斯卡「最佳動畫長片」獎項，由《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《元素大都會》、《怪物少女妮莫娜》、《再見機器人》，以及宮﨑駿執導的《蒼鷺與少年》5部作品入圍，最終由《蒼鷺與少年》抱走小金人。

為蜘蛛人一角配音的沙梅克摩爾，隨後發文稱「被偷走了」，在X引起網民議論。

即睇Shameik Moore就《蜘蛛人：穿越新宇宙》失落獎項後的言論：（按圖了解）

有不少網友貼出宮崎駿的照片，回覆沙梅克摩爾「宮崎駿是史上最偉大的動畫導演」、「尊重這位史上最偉大的動畫導演」，其他網民也紛紛表示：

．「不，它沒有（被偷走獎項）」

．「很抱歉但沒有」

．「拜託，對手是宮崎駿」

．「絕對沒有，《蜘蛛俠》非常精彩，但《蒼鷺與少年》值得這個獎」



隨後沙梅克摩爾發文回應，坦言確實應該尊重獲獎者，但他不認為《蜘蛛俠》輸了：「這部作品影響了很多人，我們今晚或許沒有獲得承認，但日子依然要繼續過。」

隨後他再度發文，大讚整個《蜘蛛俠》團隊都非常專業，而對於發文引起的爭議，他則稱「我很年輕，而且是個戰士」，希望大家原諒他的本性，最後也表示「恭喜得獎者」。

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