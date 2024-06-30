印尼美女申放病假回鄉　上司搭同班機「斷正」　被問這句十級尷尬

美國一名印尼籍女子為了提早回到老家峇里島（Bali，又譯峇厘島）向公司說謊申放病假，未料排隊登機時竟遇到主管，而且被他打趣。女子拍片分享這個尷尬又好笑的經歷。所幸主管沒太在意此事，兩人還有說有笑地一起走上飛機，主管甚至拍下女子尷尬的表情並把照片傳給她。



美媒《新聞周刊》（Newsweek）6月28日稱，23歲女子格蕾絲（Grace）因工作關係，經常需往返歐洲和印尼峇里島。她22日在TikTok發布一條影片並寫道「我偷請病假，卻在同一班飛機上遇到我的主管。」

美國一名印尼籍女子Grace，2024年6月22日在TikTok稱，她為了提早回到印尼，向公司謊稱生病請假，未料排隊登機時竟遇到主管。（grachevaaleidya TikTok）

原來她為了提早一天回到印尼，向公司請1天病假。當時她向主管謊稱，已預約醫生看診，因此需要調班並獲得同意。

她在影片憶述，排隊登機時突然看見一張熟悉的臉孔，一邊向她走來一邊叫着她的名字，這個人就是格蕾絲的主管。由於格蕾絲以生病為由請假，對方還調侃她說「這裏是醫院嗎？」

幸運的是，主管不介意她撒謊請假，隨後更有說有笑地一起上飛機。

印尼峇里島除了是不少外國旅客心目中的度假天堂，也是個案中女主角的家鄉。圖為2023年3月26日，一名外國遊客在印尼峇里島長谷（Canggu）一條大街上騎電單車。（Getty）

印尼峇里島針對遊客不良行為的投訴激增，促使當局宣布，禁止外國遊客租電單車自駕游，並計劃撤銷違反交通規則和簽證條例的外國人簽證。圖為2023年3月26日，一名外國旅客在峇里島長谷（Canggu）一條大街上騎電單車。（Getty）

2022年12月8日，在印尼峇里島，遊客在Batu Bolong的著名衝浪海灘上享受。(Getty Images)

格蕾絲並未透露自己是否因此受到懲戒，目前她和主管最後都已離職，惟並未說明原因。