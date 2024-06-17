印尼空姐不穿高跟鞋　換上有型蛤乸衣工裝　網盛讚靚麗又有安全感

外國最近有關「印尼空姐制服」的貼文在網上走紅。有網友拍到，印尼的空姐一改過去盡顯身材的緊身衣或包臀裙的裝扮，穿起了較為寬鬆的工裝服，腳上還踩着一雙平底小白鞋，看起來不僅舒適，也很適合工作，引發不少網民好評。



即睇這間航空公司空中服務員的造型：（按圖了解）

這些空服的制服摒棄了傳統的裙裝，也不再強迫空姐穿着緊身衣或高跟鞋，改為清爽利落的卡其色褲裝和小白鞋，給人耳目一新的感覺。（TikTok截圖 / @ikhwanhidayat）

從網民拍到的圖片可見，這些新制服摒棄了傳統的裙裝，也不再強迫空姐穿着緊身衣或高跟鞋，改為清爽利落的卡其色褲裝和小白鞋，給人耳目一新的感覺，不少網民在看到照片後也很支持航空公司的決定，認為這樣的穿着更實用方便。

有網民評論道：

．「空姐就該穿褲裝和平底鞋，為了觀賞而存在的鉛筆裙和高跟鞋毫無必要」

．「緊身裙和高跟鞋只會阻礙空姐工作」

．「這樣穿更幹練，服務起來也更便利」

．「烏鴉嘴說一句，看到空姐這樣穿，意外時我真的會安全感滿滿」



有網民從實際工作的角度出發，表示新制服更加符合空中服務員的工作需求。（Facebook / @Super Air Jet）

也有網民從實際工作的角度出發，表示新制服更加符合空姐的工作需求：

．「在大量體力勞動和長時間站立的情況下，看起來漂亮的鉛筆裙和高跟鞋只會加重工作的負擔」

．「制服的初衷是為了安全和方便，美觀的重要性應該往後排」



由於「印尼空姐制服」的話題近來才剛剛在網上走紅，因此不少人都以為這是印尼某家航空公司推出的新制服，但經記者查詢，推出這款制服的航空公司其實是「超級噴氣機航空」（Super Air Jet），而這家公司在2021年成立時，空姐就已穿着相關制服。

「超級噴氣機航空」的空服員服裝廣受好評。（Facebook / @Super Air Jet）

【延伸閱讀】美女空姐分享搭長途機8貼士 「策略性小睡」助克服時差（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 38

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】