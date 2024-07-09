真實版《荒失失奇兵》：澳洲巨鱷半身快跨越欄杆　遊客飆汗嚇破膽

澳洲一家動物園日前被遊客拍到，園區一隻巨型鱷魚試圖爬上圍欄「逃跑」，牠巨大且沉重身軀，引起週邊遊客恐慌，紛紛舉起手機或相機拍攝紀錄，擔心巨鱷爬出圍欄變成威脅。所幸管理人員即時發現，拿着棍子與食物靠近，才讓鱷魚分心並回到柵欄內部，避免一場大逃亡發生。



澳洲一家動物園有遊客拍到，巨型鱷魚試圖跨越鐵絲圍欄「逃跑」。（TikTok截圖 / @sophia_armstrong）

外媒引述一則由遊客蘇非亞（Sophia Armstrong）上傳在TikTok的影片，清楚能看到一隻巨大鱷魚，奮力爬上鐵絲圍欄上方，其龐大軀幹讓圍欄發出聲音，讓現場遊客大吃一驚。根據蘇非亞描述，此景發生在西澳一座馬爾科姆・道格拉斯鱷魚公園（Malcolm Douglas Crocodile Park）內。

影片中的巨鱷有1/3軀幹已經越過鐵絲圍欄，但受限其軀體長度，和四肢過短難以施力，讓牠無法成功翻過圍欄「重獲自由」。

澳洲一家動物園有遊客拍到，巨型鱷魚試圖跨越鐵絲圍欄「逃跑」。（TikTok截圖 / @sophia_armstrong）

澳洲一家動物園有鱷魚試圖跨欄「逃跑」，所幸園區人員即時阻止。（TikTok截圖 / @sophia_armstrong）

生物學家迪內茨（Vladimir Dinets，暫譯）受訪時表示，鱷魚是具備爬樹能力的生物，雖然牠們沒有適合攀爬的腳趾或足部結構，但無論體型大小，他們都能爬上樹幹，只是速度沒有其他動物快。學者一般認為，鱷魚之所以爬樹，是為了能接受更多陽光保持溫度，同時也可順便居高監視地面獵物。

而身為鱷魚重要棲息地的澳洲，也經常能看到牠們向上攀爬或嘗試跨越障礙，曾有人在北領地一處河流，目擊身長2.5米的鱷魚，嘗試攀爬登上一處瀑布。

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