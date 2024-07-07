英國第一貓Larry鎮守首相府14年　陪過5位首相　未來或地位不保？

英國大選結果在香港時間7月6日出爐，在野黨工黨獲壓倒性票數，擊敗執政14年的保守黨。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak／蘇納克）宣布敗選後也辭去首相一職，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）確定成為這2年來第4任英國首相。

儘管這幾年英國首相多次換人，但位在唐寧街10號首相官邸的「首席捕鼠官」Larry一直盡忠職守，預計也會成為施紀賢的得力助手。

Larry是不少外國名人政要訪問首相府時必定與之「打卡」的對象：

2011年5月25日，時任英國首相卡梅倫向時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）介紹新上任的捕鼠大臣Larry。（Official White House Photo by Pete Souza）

圖為新西蘭外交和貿易部負責人錫德7月13日在英國首相府外，與英國「首席捕鼠大臣」Larry合照。（Reuters）

Larry雖然捕鼠表現平平，卻是數任英國首相的工作夥伴，亦成為看來冷冷的唐寧街的一道風景：

唐寧街10號英國首相府「首席捕鼠官」Larry the Cat（IG@larrythecatforpm）

2020年9月23日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）前往下議院開會，Larry則穿過欄杆回到唐寧街10號範圍。（Leon Neal/Getty Images）

英國外交部有首席捕鼠大臣帕默斯頓，首相府唐寧街10號亦有捕鼠大臣，牠就是「第一貓」Larry。圖為2011年4月28日，Larry坐在首相府內的一張桌子上。（Getty）

自從2011年，英國保守黨首相卡梅倫（David Cameron），「聘請」Larry來處理首相官邸內日益嚴重的老鼠問題，並賦予「首席捕鼠官」這一「正式」官職後，這幾年來牠的捕鼠表現一直是平平無奇。

縱然如此，牠卻是這14年來，英國動盪的政壇中，仕途走得最順的「官員」。

英國首相府的捕鼠大臣Larry人見人愛（Getty Images）

英國首相府的捕鼠大臣Larry人見人愛（Getty Images）

據官方介紹，Larry已是16歲，日常職責包括歡迎客人、官邸安全檢查，以及測試各類古董傢俱是否合乎貓咪睡眠品質，不過首要任務還是處理「老鼠肆虐」的問題。

約翰遜：英國首相府的捕鼠大臣Larry人見人愛（Getty Images）

英國首相府的捕鼠大臣Larry人見人愛（Getty Images）

值得一提的是，當年「聘請」賴瑞的卡梅倫，在卸任時沒把牠一起帶走，曾一度引發爭議，不過卡梅倫回應「Larry並非是寵物，而是屬於公務員體系，所以他不能帶走Larry」，以此說服眾人。

另外，賴瑞確定迎來第6位主人施紀賢，但他本身也有飼養一隻名叫JoJo的貓，未來牠們會如何相處也備受關注。

約翰遜：英國首相府的捕鼠大臣Larry人見人愛（Getty Images）

即將就任英國首相的工黨領袖施紀賢本身已有一隻愛貓，有人擔心Larry「英國第一貓」的地位不保。（Reuters）

【同場加映】「雪山之王」變家貓 被拍到激罕撒嬌翻肚畫面 專家：從未見過！

【同場加映】「雪山之王」變家貓 被拍到激罕撒嬌翻肚畫面 專家：從未見過！

點圖放大瀏覽：

+ 15

【同場加映】超暖心！獅子重逢救命恩人太興奮 狂奔仆倒「用臉剎車」影片瘋傳

【同場加映】超暖心！獅子重逢救命恩人太興奮 狂奔仆倒「用臉剎車」影片瘋傳

點圖放大瀏覽：

+ 16

延伸閱讀：

16歲輟學產子！「紅髮女王」雷納出任英國副首相 施凱爾內閣名單令人意外

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】