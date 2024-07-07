英國第一貓Larry鎮守首相府14年 陪過5位首相 未來或地位不保？
撰文：中天新聞網
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英國大選結果在香港時間7月6日出爐，在野黨工黨獲壓倒性票數，擊敗執政14年的保守黨。
英國首相辛偉誠（Rishi Sunak／蘇納克）宣布敗選後也辭去首相一職，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）確定成為這2年來第4任英國首相。
儘管這幾年英國首相多次換人，但位在唐寧街10號首相官邸的「首席捕鼠官」Larry一直盡忠職守，預計也會成為施紀賢的得力助手。
Larry是不少外國名人政要訪問首相府時必定與之「打卡」的對象：
Larry雖然捕鼠表現平平，卻是數任英國首相的工作夥伴，亦成為看來冷冷的唐寧街的一道風景：
自從2011年，英國保守黨首相卡梅倫（David Cameron），「聘請」Larry來處理首相官邸內日益嚴重的老鼠問題，並賦予「首席捕鼠官」這一「正式」官職後，這幾年來牠的捕鼠表現一直是平平無奇。
縱然如此，牠卻是這14年來，英國動盪的政壇中，仕途走得最順的「官員」。
據官方介紹，Larry已是16歲，日常職責包括歡迎客人、官邸安全檢查，以及測試各類古董傢俱是否合乎貓咪睡眠品質，不過首要任務還是處理「老鼠肆虐」的問題。
值得一提的是，當年「聘請」賴瑞的卡梅倫，在卸任時沒把牠一起帶走，曾一度引發爭議，不過卡梅倫回應「Larry並非是寵物，而是屬於公務員體系，所以他不能帶走Larry」，以此說服眾人。
另外，賴瑞確定迎來第6位主人施紀賢，但他本身也有飼養一隻名叫JoJo的貓，未來牠們會如何相處也備受關注。
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