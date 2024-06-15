英國凱特王妃「高衣Q」幕後功臣是她　紮職憑兩字　打工仔請筆記

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）自3月宣布患癌後，一直處於接受治療與休養的狀態。她和丈夫威廉王子（William, Prince of Wales）過去10個月有了一位高級私人助理。來到2024年，她為這個面臨挑戰的家庭帶來不少協助與安慰。而此人並非是從哪裏「空降」肯辛頓宮的「猛人」，而是與凱特合作多年的造型師阿徹（Natasha Archer）。王室圈子將這次升職理解為威廉夫婦獎勵阿徹的忠誠。



阿徹現年36歲，2007年已開始效力王室，2010年8月受聘擔任凱特的私人助理，之後獲委託承擔的職務愈來愈多，包括造型師的工作。

阿徹的丈夫是皇室御用攝影師傑克遜（Chris Jackson）。

阿徹現年36歲，2007年受聘擔任英國凱特王妃的私人助理，之後獲委託承擔的職務愈多，包括造型師的工作。她的丈夫是皇室御用攝影師傑克遜（Chris Jackson）。（圖片來源：Chris Jackson IG賬號）

Tatler在6月10日引述內部人士稱，阿徹近幾個月來她與凱特「形影不離」。英國《每日郵報》（Daily Mail）6月9日稱，在阿徹升職的消息公開前有報道稱，凱特1月16日接受腹部手術後，阿徹親自前往倫敦的診所接她。凱特抗癌的過程中，阿徹也一直陪伴在側。

該報稱，阿徹在領英（LinkedIn）帳戶的個人資料上週更新，顯示她從2022年8月開始，擔任凱特王妃和威廉王子的高級私人行政助理。

該報6月9日引述一名消息人士透露，阿徹的晉升，被視為凱特藉此感謝她的忠誠；她不只是凱特的造型師，而且始終忠於凱特，是從未背叛過她的朋友。

英國王妃凱特與其資深私人助理阿徹（Getty）

現年42歲的英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）當地時間2024年3月22日發布影片，坦承她正在接受癌症早期階段治療。這段約2分鐘長的影片是由英國廣播公司的製作部門BBC工作室在20日於溫莎錄製。（BBC Studios/Handout via REUTERS）

凱特王妃向來以「衣Q高」聞名，幕後功臣就是阿徹。凱特所穿Emilia Wickstead連身裙到Alexander McQueen華服等，除了能將舊衣重新穿出新意，也會透過穿搭傳達自身理念，少不了阿徹的功勞。

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