奧運｜挪威選手狂食選手村朱古力鬆餅　拍片帶貨「鬆餅男孩」爆紅

巴黎奧運會選手村情況在網上大受關注，近日，選手村的朱古力鬆餅（chocolate muffin）因為「鬆餅男孩」克里斯蒂安森（Henrik Christiansen，暫譯）意外爆紅，新加坡泳手柯敬文也跟上潮流，影片迅速流傳。



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這名「鬆餅男孩」是挪威泳手克里斯蒂安森，他率先掀起這個朱古力鬆餅熱潮。他原本在7月25日在社交平台TikTok上發布影片給選手村的伙食打分，並為朱古力鬆餅給出了超過10分滿分的11分超高評價，更稱它為「選手村裏最棒的東西」。

克里斯蒂安森受訪時說：「朱古力鬆餅味道很濃郁，我很喜歡。有些人可能覺得朱古力味道太重，但它很合我的胃口。」

↓ 克里斯蒂安森還拍下搞笑影片，可見他在櫃桶內藏着很多朱古力鬆餅 ↓

他之後一發不可收拾，一連串發了超過10部影片宣告他對朱古力鬆餅的愛。他的影片充滿創意，時而鼻子沾滿朱古力，時而對着鬆餅高唱情歌。他甚至還拍了鬆餅挾持人質的劇情片。

克里斯蒂安森的影片廣為流傳，許多奧運選手也跟上潮流，試吃這個網紅朱古力鬆餅。遺憾吃不到的觀眾則開始在家自制朱古力鬆餅過一下癮。

法國餐飲公司Coup de Pates表示，一直備受讚譽的是他們的朱古力鬆餅，他們發文說：「我們知道這款濃郁朱古力鬆餅很特別，但沒想到會在奧運村掀起這麽大的“朱古力風暴”！謝謝大家的喜愛。」

法國餐飲公司Coup de Pates推出的朱古力鬆餅（Coup de Pates）

其中一位跟上潮流的是新加坡泳手柯敬文。她在TikTok上發布影片，搞笑寫下：「看到朱古力鬆餅，卻不想從挪威鬆餅男孩那裏偷走。」

她的影片觀看人數在24小時內到達了720萬，目前觀看人數已到達了2390萬，比克里斯蒂安森的任何一個影片都多。

還未參賽的她解釋，賽前一般不吃甜點，比賽後就會拿來嘗嘗。

克里斯蒂安森則剛好相反，他受訪時說道：「大家對於運動員的飲食可能有些誤解，有些運動員的運動會需要嚴格控制體重和飲食。我在訓練最繁重時，一天可攝入近7000卡路里的熱量。」

他的飲食當然營養均衡，但他表示自己愛吃甜食，而尤其偏愛選手村的朱古力鬆餅。

柯敬文星期六（8月3日）將參加女子4x100米混合泳賽事預賽，若能晉級，她將參與當晚的半決賽，之後就終於能嘗嘗這個朱古力鬆餅了。碰巧的是，「鬆餅男孩」克里斯蒂安森星期六也將參加男子1500米自由泳預賽。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

